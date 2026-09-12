Вместо каратов — граммы: почему новые правила продажи синтетических алмазов неудобны покупательницам

вес синтетических алмазов в граммах

С 1 сентября 2026 года в России изменились требования к продаже украшений с синтетическими алмазами: вес синтетических алмазов теперь указывают в граммах, а не в каратах. Природные бриллианты сохраняют привычную единицу измерения. В результате покупательницам приходится сравнивать украшения по двум разным шкалам. Разбираемся, зачем понадобились изменения, при чём здесь АЛРОСА и почему прозрачность маркировки не должна достигаться за счёт удобства выбора.

Что изменилось с 1 сентября

Новые требования предусмотрены постановлением Правительства РФ от 30 мая 2026 года № 657. Название «бриллиант» закреплено за огранёнными алмазами природного происхождения. Для выращенных камней предусмотрено обозначение «огранённый синтетический алмаз» с указанием искусственного происхождения.

Изменились и правила указания массы: для синтетических камней — граммы, а не караты. Требования к маркировке разъясняет Федеральная пробирная палата.

Для изделий с искусственными вставками, введённых в оборот до 1 сентября 2026 года, предусмотрена возможность продажи по прежним биркам. Поэтому покупательницы могут встретить в магазинах разные варианты обозначений.

Сама продажа украшений с синтетическими алмазами не запрещена. Меняется прежде всего то, как продавец должен представлять их покупателю.

Одно кольцо — в каратах, другое — в граммах

Представьте: вы выбираете кольцо и сравниваете два варианта. На бирке первого указана масса природного бриллианта — 1 карат. На бирке второго масса синтетического алмаза — 0,2 грамма.

Масса камней одинаковая. Но если не знать соотношения единиц, это неочевидно.

Один карат равен 0,2 грамма независимо от происхождения камня. Карат — единица массы, а не доказательство природности, редкости или качества.

Чтобы сравнить предложения, покупательнице теперь нужно помнить коэффициент пересчёта: массу в граммах умножают на пять, чтобы получить массу в каратах.

Расчёт несложный. Однако дополнительное действие остаётся дополнительным действием — особенно когда выбираешь между десятками колец, серёг и подвесок.

Таблица перевода каратов в граммы

Для небольших вставок новая запись особенно непривычна: вместо 0,01 карата покупатель увидит 0,002 грамма.

Масса в каратах Масса в граммах 0,01 0,002 0,02 0,004 0,03 0,006 0,04 0,008 0,05 0,010 0,06 0,012 0,07 0,014 0,08 0,016 0,09 0,018 0,10 0,020 0,15 0,030 0,20 0,040 0,25 0,050 0,30 0,060 0,40 0,080 0,50 0,100 0,75 0,150 1,00 0,200 1,50 0,300 2,00 0,400 3,00 0,600

Таблица показывает только соотношение единиц массы. Одинаковая масса не гарантирует одинаковый видимый размер: он зависит от формы и пропорций огранки.

Честно указать происхождение — не значит усложнить сравнение

Покупатель должен понимать, какой камень приобретает: природный или выращенный в лаборатории. Подмена одного другим недопустима, а заметное указание происхождения помогает сделать осознанный выбор.

Но происхождение и масса — разные характеристики.

Слова «синтетический алмаз» сообщают, как получен камень. Число в каратах или граммах показывает, сколько он весит. Использование общей единицы измерения само по себе не делает природный и выращенный камни одинаковыми по происхождению или стоимости.

Поэтому с потребительской точки зрения возникает закономерный вопрос: почему недостаточно ясно обозначить происхождение, сохранив удобную шкалу сравнения массы?

Разные единицы не добавляют информации о самом камне. Они меняют способ её представления — и требуют от покупателя пересчёта.

При чём здесь АЛРОСА

АЛРОСА, добывающая природные алмазы, публично освещает новые требования. Компания также объявила о программе продвижения природных бриллиантов до 2030 года.

Коммерческий интерес производителя к разграничению природных и выращенных камней понятен: такое разделение соответствует позиционированию его продукции.

Однако важно не подменять факты обвинениями. Требование о граммах установлено правительственным постановлением, а не распоряжением АЛРОСА. Публичные материалы, на которые опирается эта статья, не позволяют утверждать, что компания единолично добилась введения именно этой нормы.

Поэтому точнее говорить не об «АЛРОСА, создавшей неудобство всем женщинам России», а о противоречии между интересами продвижения природных бриллиантов и удобством покупателей, сравнивающих разные категории камней.

Причём вопросы к отдельным положениям новых правил возникли и у ювелирного бизнеса: сеть «585 Золотой» публично выступила против части требований.

Что это означает для покупательниц

Изменения затрагивают прежде всего женщин, которые рассматривают украшения с выращенными алмазами или сравнивают их с природными. С тем же неудобством сталкиваются мужчины, выбирающие подарок.

При покупке теперь стоит особенно внимательно проверять:

Происхождение вставки: природная она или синтетическая.

природная она или синтетическая. К чему относится указанная масса: к одному камню, всем вставкам вместе или изделию целиком.

к одному камню, всем вставкам вместе или изделию целиком. Размеры в миллиметрах: именно они помогают оценить, насколько крупным будет выглядеть камень.

именно они помогают оценить, насколько крупным будет выглядеть камень. Единицы измерения: напрямую сравнивать число в каратах с числом в граммах нельзя.

Это не делает выбор невозможным. Но добавляет вопросы там, где покупателю хотелось бы получить понятную информацию с первого взгляда.

Украшения должны радовать, а бирки — помогать

У природных и выращенных алмазов есть свои покупатели. Для одних важны природное происхождение и редкость, для других — внешний вид и возможность приобрести более крупную вставку в пределах бюджета.

Задача понятной маркировки — помочь человеку разобраться в различиях, а не затруднить сопоставление товаров.

После замены каратов граммами сам синтетический алмаз не изменился. Изменился язык его описания. И разбираться с этим приходится покупательнице — с таблицей, вопросами к консультанту или калькулятором в руках.

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