Сколько грибов вы увидели на картинке?
Что первым привлекает ваше внимание: сказочные герои или мелкие детали? Предлагаем ненадолго отвлечься и отправиться на грибную охоту вместе с Машей и медведем. А сможете ли вы определить, сколько грибов на картинке?
Посмотрите на картинку в течение 20 секунд и посчитайте грибы. Учитывайте те, что растут на деревьях и на земле, а также те, что держат персонажи. Запомните результат, прежде чем читать ответ.
Это развлекательный тест, а не психологическая диагностика. Количество найденных грибов не позволяет определить характер или интеллект.
От 1 до 5 — «Зритель-сказочник»
Возможно, сначала ваше внимание привлекли Маша, медведь и яркий осенний лес. Главный сюжет оказался заметнее небольших деталей. Посмотрите на картинку ещё раз, теперь переводя взгляд от одного края к другому.
От 6 до 10 — «Любопытный исследователь»
Вы заметили несколько менее очевидных грибов. Но на рисунке ещё есть что поискать! Загляните в дупло, осмотрите пень и нижнюю часть правого дерева.
От 11 до 15 — «Искатель деталей»
Вы нашли большинство грибов. Хороший результат в этой игре на зрительное внимание! Проверьте маленькие шляпки и места, где грибы перекрывают друг друга.
16 — «Мастер грибной охоты»
По моему подсчёту, вы обнаружили все грибы на картинке. Вам удалось заметить даже небольшие и спрятанные среди других деталей.
Больше 16 — повод пересчитать
Возможно, какую-то шляпку вы посчитали дважды или приняли за гриб другой предмет. Обратите внимание: большой медведь держит пирожок.
Сколько всего грибов на картинке?
Я насчитал 16 грибов:
- 11 — на правом дереве и у его основания;
- 2 — возле пня слева;
- 1 — у зверька в дупле;
- 1 — в руке у Маши;
- 1 — большой мухомор справа внизу.
Не расстраивайтесь, если ваш результат отличается. На подсчёт могут влиять время просмотра, размер изображения и усталость.
Сколько грибов вы заметили с первой попытки? Напишите свой ответ в комментариях.
Ранее мы решали — Тест на психологический возраст: Сколько гусей вы видите на картинке?
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