Тест на психологический возраст: Сколько коров вы видите на картинке?

тест на психологический возраст: сколько коров вы видите

Осеннее поле, золотая листва, стога сена — и коровы, которых здесь больше, чем кажется на первый взгляд. Перед вами небольшой тест на психологический анализ восприятия: одни спокойно пасутся на виду, другие почти сливаются с пейзажем. Сколько заметите вы?.

Как пройти тест

Посмотрите на картинку в течение 5 секунд, а затем отведите взгляд. Сколько коров вы успели заметить? Запомните число и прочитайте соответствующее описание.

После этого можно вернуться к изображению и без спешки найти остальных.

Если вы увидели 1–3 коровы

Ваш психологический возраст — 18–25 лет: любопытство и лёгкость

В рамках этой игры вам достаётся образ человека, который сначала замечает главное, а уже потом разбирается в деталях. Новые впечатления привлекают вас больше, чем долгие проверки и подробные инструкции.

Ваша сильная сторона — готовность пробовать. Там, где другие ещё составляют план, вы уже делаете первый шаг. Главное — иногда давать себе время оглядеться: интересное бывает не только на переднем плане.

Если вы увидели 4–5 коров

Ваш психологический возраст — 26–35 лет: баланс впечатлений и опыта

Ваш условный образ — практичный исследователь. Вам интересно новое, но и привычный комфорт вы цените. Вы можете увлечься неожиданной идеей, а затем остановиться и подумать, как воплотить её в жизнь.

В этой шуточной интерпретации ваша сильная сторона — чувство меры. Не каждую мелочь нужно изучать под лупой, но важные подробности заслуживают второго взгляда.

Если вы увидели 6–7 коров

Ваш психологический возраст — 36–50 лет: внимание к нюансам

Вам достаётся образ вдумчивого наблюдателя. Вы не торопитесь с выводами и готовы посмотреть на ситуацию с нескольких сторон. За первым впечатлением для вас часто начинается самое интересное.

Ваша условная сильная сторона — терпение. Вы умеете задержать внимание на том, мимо чего легко пройти. Но порой полезно просто наслаждаться осенним пейзажем, не превращая отдых в поиск правильного ответа.

Если вы увидели 8–9 коров

Ваш психологический возраст — 51 год и старше: неспешность и широкий взгляд

В этой игре вы — созерцатель, который замечает и общую картину, и небольшие детали. Вам близок образ человека, способного остановиться, присмотреться и обнаружить неожиданное в знакомом.

Ваша условная сильная сторона — умение не спешить. При этом такой результат не означает, что вы «старше» или мудрее других: возможно, вы просто любите визуальные загадки.

Где спрятались коровы?

На картинке можно различить девять коров, включая частично скрытые фигуры:

Три пасутся на открытом участке слева от центра.

пасутся на открытом участке слева от центра. Одна лежит под деревом в левом нижнем углу.

лежит под деревом в левом нижнем углу. Одна прячется среди ветвей в правом нижнем углу.

прячется среди ветвей в правом нижнем углу. Одна сливается с большим стогом справа.

сливается с большим стогом справа. Одна выглядывает из небольшого стога правее.

выглядывает из небольшого стога правее. Одна замаскирована под сено почти в центре изображения, за пасущимися коровами.

замаскирована под сено почти в центре изображения, за пасущимися коровами. Одна стоит у одинокого дерева на дальнем плане.

Не нашли всех сразу? На результат влияют время просмотра, размер экрана, усталость и опыт решения подобных головоломок. Возраст и зрелость по этой картинке определить нельзя — зато можно устроить небольшое соревнование на внимательность.

А сколько коров вы заметили за первые пять секунд?

Этот тест — развлечение, а не психологическая диагностика. Возрастные диапазоны условны: количество найденных фигур не определяет ваш настоящий психологический возраст. Такие визуальные тесты полезны прежде всего как небольшой интеллектуальный досуг: поиск спрятанных фигур задействует внимание, помогает упражняться в наблюдательности и даёт повод отвлечься от привычных дел. Однако определять по ним психологический возраст или обещать улучшение памяти нельзя. Национальный институт старения США (NIA, подразделение NIH) рекомендует осторожно относиться к заявлениям о том, что онлайн-игры улучшают память и мышление. Поэтому воспринимайте такую картинку как увлекательную головоломку, а не научную диагностику.

Ранее мы проходили другой тест на психологический возраст: Сколько гусей вы видите на картинке?