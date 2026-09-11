Как хранить картошку, чтобы она не прорастала и не портилась

как хранить картошку

Картофель лучше всего сохраняется в тёмном, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Свет вызывает позеленение клубней, тепло ускоряет прорастание, а сырость и застой воздуха способствуют гниению. Правильные условия помогут сохранить урожай на несколько месяцев, а небольшой запас в квартире — на несколько недель.

Какие условия нужны для хранения картофеля

Для домашнего хранения пищевого картофеля обычно подходит температура около +4…+8 °C. При этом важны не только показания термометра, но и стабильность условий: резкие перепады температуры могут приводить к образованию конденсата.

Основные требования:

Темнота. Клубни нужно защищать и от солнечного, и от постоянного искусственного света.

Клубни нужно защищать и от солнечного, и от постоянного искусственного света. Вентиляция. Воздух должен свободно проходить между картофелинами и через стенки тары.

Воздух должен свободно проходить между картофелинами и через стенки тары. Отсутствие сырости. Влажный воздух помогает клубням не сморщиваться, но капли воды на них и мокрые стенки хранилища недопустимы.

Влажный воздух помогает клубням не сморщиваться, но капли воды на них и мокрые стенки хранилища недопустимы. Защита от мороза. Подмороженный картофель после оттаивания быстро теряет качество и плохо хранится.

В погребе ориентируются на влажность воздуха около 85–90%. Специально опрыскивать картошку водой не нужно.

Как подготовить картошку к хранению

Переберите клубни

Для длительного хранения оставляйте целые, сухие и здоровые картофелины. Экземпляры с порезами и ушибами отложите отдельно и используйте в первую очередь, если на них нет признаков порчи.

Гнилые, заплесневевшие и сильно позеленевшие клубни в запас не закладывайте. Молодая картошка с тонкой, легко отслаивающейся кожицей тоже не подходит для длительного хранения.

Не мойте перед закладкой

Обычный немытый картофель лучше хранить с остатками сухой земли: их можно аккуратно стряхнуть, не повреждая кожуру. Мытьё добавляет влагу и может способствовать порче, если клубни плохо просушены.

Если картошка уже вымыта, тщательно обсушите её и не рассчитывайте на такое же длительное хранение, как у правильно подготовленного урожая.

Просушите без прямого солнца

Влажный картофель разложите в один слой в затенённом, проветриваемом месте. Не оставляйте клубни надолго на солнце: они могут позеленеть.

Где хранить картошку

В погребе или подвале

Это удобный вариант для большого запаса, если помещение не промерзает, не затапливается и хорошо проветривается.

Картофель разместите в ящиках с отверстиями. Поставьте их на подставки, оставив зазоры от стен и между ёмкостями. Не засыпайте клубни в сырой угол прямо на пол.

Перед закладкой урожая уберите старые овощи и мусор, просушите помещение и проверьте вентиляцию.

В квартире

Выберите самое прохладное тёмное место: кладовую, шкаф вдали от плиты или другой участок без отопительных приборов рядом.

Подойдут:

картонная коробка с вентиляционными отверстиями;

деревянный или пластиковый ящик с прорезями;

бумажный пакет с неплотно закрытым верхом.

Под мойкой картошку хранить нежелательно, если там влажно, тепло или возможны протечки. При комнатной температуре лучше покупать небольшие партии, которые получится использовать за одну–три недели.

На балконе

Балкон подходит только при контролируемой температуре. Осенью клубни могут перегреваться на солнце, а зимой — замерзать.

Используйте непрозрачный вентилируемый ящик и термометр. Одеяло или утепление лишь замедляют охлаждение, но не защищают от длительного мороза. При устойчивых минусовых температурах нужен обогреваемый термоконтейнер либо другое место хранения.

В холодильнике

Небольшой запас можно хранить в овощном отделении, особенно если в квартире жарко. Картофель должен быть сухим; герметичный пакет не подходит.

При низкой температуре у некоторых сортов накапливаются сахара: вкус становится слаще, а при жарке картошка быстрее темнеет. Для картофеля, предназначенного для жарки, предпочтительно прохладное место без сильного охлаждения. При приготовлении ориентируйтесь на золотистый, а не тёмно-коричневый цвет.

Сколько хранится картофель

Срок зависит от сорта, зрелости, состояния клубней и условий.

Условия Примерный ориентир Прохладный погреб со стабильной температурой Несколько месяцев, нередко 4–6 Прохладная кладовая Несколько недель, иногда дольше Тёплая кухня Лучше ограничить запас одной–тремя неделями Балкон Зависит от температуры и защиты от мороза

Это не гарантированные сроки: даже недавно купленный картофель нужно осматривать перед приготовлением.

Как избежать прорастания и гниения

Проверяйте запасы каждые одну–две недели. Удаляйте испорченные клубни, осматривайте соседние и устраняйте причину сырости, если появился конденсат.

Не храните картошку вплотную с луком: для длительного хранения им нужны разные условия влажности. Яблоки и другие созревающие фрукты тоже лучше держать отдельно, а не использовать как домашнее средство против прорастания.

Сильно позеленевший, заметно сморщенный или обильно проросший картофель лучше выбросить. В нём может быть повышено содержание гликоалкалоидов, включая соланин; обычная варка не устраняет их надёжно. У плотного клубня с единичными небольшими ростками ростки и глазки необходимо тщательно удалить. Проверять подозрительную картошку на вкус не следует. Рекомендации BfR по безопасности картофеля.

Главное

Чтобы картофель дольше оставался пригодным в пищу, храните его в темноте, прохладе и в таре с доступом воздуха. Не мойте клубни перед длительной закладкой, не допускайте замерзания и регулярно перебирайте запас. Если подходящего хранилища нет, надёжнее покупать картошку понемногу.