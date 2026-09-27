В День государственности в ДДН прошло праздничное мероприятие

27 сентября 2026 года в Доме дружбы народов прошло праздничное мероприятие «Тапталлаах Сахабыт сирэ, Айыы санаанан айхаллана тур!»

Организаторы — общественные организации «Саха эйгэтэ», руководитель Екатерина Петровна Новикова и «Кэрэ олох», руководитель Матрена Андреевна Ядрихинская.

В мероприятии приняли участие: алгысчыт Сайылык Бүөтүрэ, заслуженная артистка РС (Я), виртуоз-хомусист Варвара Степанова — Арчыына, Образцовый детский танцевальный театр «Бриллианты Якутии», вокальный ансамбль «Махтал иэйиитэ» (художественный руководитель — отличник культуры РС (Я) Станислав Петрович Олесов), кандидат исторических наук Афанасий Алексеевич Николаев, профессор СВФУ, доктор философских наук, лектор школы «Кут-Сүр» Андрей Саввич Саввинов.

Свою лекцию Андрей Саввич начал с минуты молчания — участники мероприятия почтили память учёных Анатолия Павлова — Дабыл, Ульяны Винокуровой и Екатерины Романовой.

По словам Саввинова, согласно традиционным представлениям народа саха существует учение Айыы, согласно которому есть девять уровней сознания человека. Саха говорят: «Айыы халлааннара» — и каждое небо связано с формой жизни:

Төрүүр-үөскүүр олох — жизнь, связанная с рождением и размножением живого.

Арчылыыр, араҥаччылыыр олох — природа как высшая сила-матушка: если человек бережно относится к природным явлениям, природа помогает ему.

Үлэлээх олох — труд.

Тэрээһиннээх олох — организационная жизнь. Сила народа — великая сила.

Идэлээх олох — обретение профессии.

Правдивая жизнь — универсальный ориентир для человека: правда.

Туруктаах олох — состояние человека выносится на первый план.

Бүтүн олох — целостная жизнь.

Это внешняя форма, а содержательная — по-якутски: человек должен идти по пути Айыы — Бүппэт тыыннаах Айыы олох (жизнь, которая никогда не заканчивается).

Народ саха считает, что Бог сотворил всё сущее, создавая и выделяя тыын — живую жизнь. Всё имеет тыын. Светлая сторона тыын — это кут-сүр, сложное понятие, аналогов которому нет; ближе всего христианское понятие духа. Смысл земной жизни, по представлениям народа саха, — обрести свой кут-сүр. Многие заблуждаются, что человек рождается уже с кут-сүр, — это не так. Вся земная жизнь человека необходима для того, чтобы построить свой кут-сүр, — рассказал Андрей Саввич.

Каждый месяц связан с божеством Айыы. Многие убеждены, что у народа саха религия языческая. Ничего подобного. В каждой конкретной ситуации главное божество Үрүҥ Айыы общается с человеком в конкретной форме. Когда женщина рожает, Үрүҥ Айыы Тойон выступает в форме Айыыһыт. Сентябрь связан с божеством Аан Суорун — это божество профессии: человек обретает профессию, и начинается долгая зима, почти восемь месяцев, в течение которых он должен обустроить свой дом-балаган и жить благополучно.

Организаторы отмечают, что такие встречи стали доброй традицией и помогают сохранять преемственность поколений, передавать людям знания о культуре, языке и мировоззрении народа саха.