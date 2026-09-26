Сегодня 27 сентября день рождения руководителя, путешественника и ученого
Сегодня день рождения руководителя, путешественника и ученого
Сегодня, 27 сентября отмечает свой день рождения Любовь СЫРОВАТСКАЯ, организатор СМИ.
В этот же день исполнилось 35 года Дугуйдану ВИНОКУРОВУ, путешественнику-экстремалу.
Сегодня отмечает день рождения Константин Максимович СТЕПАНОВ, заслуженный деятель науки РС(Я), популяризатор национальных продуктов питания на основе традиционных знаний народов Севера.
27 сентября отмечает свой день рождения Евгения Иннокентьевна ТОМСКАЯ-МАТВЕЕВА, отличник культуры Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»
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