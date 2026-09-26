Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

27.09.2026 00:23
чтение: 1 мин
Общество

Сегодня 27 сентября день рождения руководителя, путешественника и ученого  

Сегодня день рождения руководителя, путешественника и ученого  

Сегодня, 27 сентября отмечает свой день рождения Любовь СЫРОВАТСКАЯ, организатор СМИ.

В этот же день исполнилось 35 года Дугуйдану ВИНОКУРОВУ, путешественнику-экстремалу.

Сегодня отмечает день рождения Константин Максимович СТЕПАНОВ, заслуженный деятель науки РС(Я), популяризатор национальных продуктов питания на основе традиционных знаний народов Севера.

27 сентября отмечает свой день рождения Евгения Иннокентьевна ТОМСКАЯ-МАТВЕЕВА, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

Читайте так же Сегодня 22 сентября день рождения руководителя и политика

Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Читайте также:

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное