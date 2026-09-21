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22.09.2026 03:18
чтение: 1 мин
Праздники
#день рождения

Сегодня 22 сентября день рождения руководителя и политика

день рождения 22 сентября
день рождения 22 сентября

Сегодня день рождения известных личностей руководителя и политика

Сегодня, 22 сентября исполнилось 60 лет Петру Револьдовичу АММОСОВУ, коммунисту, политику.

В этот же день исполнилось 64 года Виталию Робертовичу АКОПОВУ, начальнику ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)».

Сегодня отмечает свой день рождения Елена АММОСОВА, известный журналист.  

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE

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