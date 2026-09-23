Скандал в спортивной элите не утихает: Спиридонов снова проиграл Пахомову

Спиридонов снова проиграл Пахомову

Министр спорта Якутии Леонид Спиридонов уволил директора Республиканского центра спортивной подготовки Михаила Пахомова, когда тот находился на больничном. Причём документы на увольнение подготовили ещё до разговора с ним о выходе на работу, пишет Торбозное радио

Это установил Якутский горсуд, который признал увольнение незаконным. Верховный суд Якутии 7 сентября 2026 года подтвердил решение.

Как ранее сообщало ТР, противостояние Пахомова и Спиридонова развернулось осенью 2025 года. Одним из предметов спора стало финансирование Центра спортподготовки. По данным «Якутска вечернего», речь шла о сокращении фонда оплаты труда на 20 млн рублей. Пахомов отказался подписывать соответствующее соглашение, опасаясь, что денег на зарплаты сотрудникам не хватит.

Опасения оказались не беспочвенными, так как прокуратура установила, что Минспорт не перечислил учреждению необходимые средства, из-за чего 292 работникам не проиндексировали зарплату. После вмешательства надзорного ведомства сотрудникам выплатили 17,7 млн рублей.

Параллельно министерство пыталось привлечь директора к дисциплинарной ответственности. Сначала за неисполнение поручений, в том числе по организации юбилеев спортивных деятелей, затем за отказ выполнять указания о сокращении финансирования.

Оба выговора суды признали незаконными, но на этом история не закончилась.

2 марта 2026 года министр подписал два приказа об увольнении Пахомова по пункту 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса РФ. Эта статья позволяет собственнику учреждения уволить руководителя досрочно, даже не объясняя причин, однако она не разрешает увольнять человека во время болезни.

Но в момент увольнения Пахомов находился на больничном с 26 декабря 2025 года. 5 февраля ему сделали операцию, а 27 февраля врач продлил больничный. Впоследствии нетрудоспособность продолжалась до 8 апреля.

При этом 2 марта Пахомов участвовал в совещании Минспорта. Представители министерства утверждали, что директор сообщил о закрытии больничного и выходе на работу. По их версии, сведения о продлении больничного отсутствовали в системе Социального фонда, поэтому проверить их было невозможно.

Представитель Пахомова адвокат Михаил Ефимов возражал: директор периодически участвовал в решении важных рабочих вопросов, но о закрытии больничного не сообщал.

Суд допросил свидетелей, в том числе лечащего врача, и установил: больничный на дату увольнения действовал.

Представитель Минспорта Александр Герасимов сообщил суду, что решение сменить руководителя приняли ещё во время его болезни. Документы подготовили заранее и ждали выхода Пахомова.

Другой свидетель подтвердил: приказ об увольнении был готов до обеда 2 марта, а совещание, на котором министр спрашивал Пахомова о больничном, началось в 14:15. То есть, разговор ещё не состоялся, а решение уже было оформлено.

Суд также отклонил обвинения Пахомова в злоупотреблении правом. Минспорт не доказал, что тот намеренно ввёл работодателя в заблуждение. Более того, участие в совещании само по себе не означает, что человек выздоровел и приступил к работе.

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