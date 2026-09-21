22.09.2026 02:14
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Якутский легионер стал призером в Хорватии
Якутский классик Александр Гурьев, представляющий сборную Республики Беларусь, завоевал серебро международного турнира Valamar Cup в Порече (Хорватия).
В финале весовой категории до 55 кг Александр уступил румынскому борцу Денису Флорину Михаю — 2:10.
Турнир проходил 18–21 сентября в Порече и собрал участников в греко-римской и женской бо
рьбе.
Сборная Беларуси проводит в Хорватии учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к чемпионату мира в Астане и первенству мира U23 в Лас-Вегасе. Выступление на Valamar Cup стало частью этой подготовки.
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Источник: @triumphsakha
Фото: @triumphsakha
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