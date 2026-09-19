Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия приглашает на Всероссийский чемпионат по фоновой ходьбе

Россия. Москва. на церемонии награждения «Человек идущий» в пресс-центре МИЦ «Известия».

Новый сезон Всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий» стартует при поддержке Министерства спорта Российской Федерации

Восьмой год подряд Лига здоровья нации при поддержке Министерства спорта Российской Федерации приглашает любителей ходьбы объединиться в команды и принять участие во Всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий» (все шаги человека за день). Идейным вдохновителем чемпионата является президент Лиги, знаменитый кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия. За семь предыдущих лет к проекту «Человек идущий» присоединилось более 800 тысяч человек из всех регионов России, в том числе команды ЛНР и ДНР. А в прошлом сезоне участники Чемпионата вместе прошли расстояние до Луны и обратно 13 раз – теперь очередь за участниками этих соревнований – повторить или побить рекорд!

На протяжении двух месяцев парки, скверы, леса и городские маршруты от Камчатки до Калининграда станут местом всероссийских спортивных состязаний. Кто-то преодолевает себя, кто-то борется с лишним весом, кто-то участвует ради идеи, компании или спортивного азарта. Есть и те, кто стремится стать примером для других – и у них это получается. Каждый находит здесь свой вызов. Но объединяет их одно – участники соревнований в один голос говорят, что за время чемпионата они становятся единой сплочённой командой. Радость общения, общие задачи и дух спортивной борьбы укрепляют их дружбу и интерес к ходьбе еще больше. По итогам соревнований участники стараются меньше ездить на транспорте, больше внимания уделять ходьбе пешком, в свободные минутки стараются больше двигаться. Проект, по словам участников, заряжает их энергией, стимулирует к движению, к здоровому образу жизни, в конечном итоге – к заботе о своём здоровье и здоровье близких.

Россия готовится к VIII Чемпионату «Человек идущий»: команды формируются до 23 сентября

До 23 сентября 2026 года, 23:59 мск, продолжается регистрация участников VIII Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий» — всероссийского командного соревнования, в котором обычные шаги человека в течение дня превращаются в результат его команды. Участие в Чемпионате бесплатное.

Чтобы выйти на старт, не нужно быть спортсменом, приезжать на специальную трассу или проходить заранее установленную дистанцию. Дорога на работу или учёбу, прогулка с ребёнком, несколько остановок пешком вместо транспорта, выход с коллегами в обеденный перерыв или вечерняя прогулка с семьёй — всё это может стать частью результата. Именно такую повседневную двигательную активность организаторы называют фоновой ходьбой.

Цифровой площадкой Чемпионата является мобильное приложение «Человек идущий». В нём участник регистрируется, присоединяется к существующей команде или создаёт свою, а приложение учитывает его шаги и объединяет результаты всех участников в командный рейтинг. Здесь же можно следить за результатом своей команды и её положением в соревновании. Благодаря этому люди из разных городов и часовых поясов участвуют в одном Чемпионате, оставаясь на своих привычных маршрутах.

Предварительный этап пройдёт с 1 по 23 сентября. В это время участники смогут познакомиться с приложением, найти команду или собрать собственную и окончательно сформировать её состав. Регистрация и формирование команд завершатся 23 сентября в 23:59 по московскому времени.

Основной зачётный этап начнётся 27 сентября, в День здорового сердца, и продлится до 27 октября. Центральный старт состоится на ВДНХ в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». При этом приезжать в Москву для участия не требуется: в тот же день команды в регионах России начнут месячный зачёт на своих обычных маршрутах. Одна символическая точка старта соединит тысячи маршрутов по всей стране.

Организатор VIII Чемпионата — Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», президентом которой является академик РАН Лео Антонович Бокерия. Лига развивает программу «Человек идущий» с 2019 года как общероссийский формат повышения повседневной физической активности населения. В программе соединены массовые командные соревнования, цифровые технологии и простая идея — помочь человеку сделать движение естественной частью повседневной жизни.

VIII Чемпионат проводится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Сотрудничество с Минспортом России придаёт проекту федеральный масштаб и позволяет вовлекать в соревнования команды организаций, образовательных учреждений, муниципальных образований и различные сообщества из регионов страны.

Обычные шаги становятся командным соревнованием

Главное отличие «Человека идущего» от обычного подсчёта шагов — командный принцип. Победитель определяется по среднему результату участников команды за основной этап, поэтому один самый активный человек не может пройти Чемпионат за остальных. Значение имеет регулярная активность всего коллектива.

При этом 25 тысяч шагов в день — не обязательная норма. Это максимальное количество шагов одного участника, которое может быть учтено в командном зачёте за сутки. Для участия не требуется ежедневно показывать максимальный результат. Смысл Чемпионата в другом — дать человеку дополнительную мотивацию больше двигаться в рамках обычной жизни.

С началом основного этапа соревнование становится ежедневным. Участники видят положение своей команды в рейтинге, следят за результатами, поддерживают друг друга, договариваются о совместных прогулках и придумывают собственные внутренние вызовы. Обычное решение пройти несколько остановок пешком или выйти вечером на прогулку становится вкладом в общий результат.

Командный формат добавляет к личной мотивации ответственность за других: человек идёт не только для себя, но и для коллег, друзей или близких. Так привычная повседневная активность превращается в соревнование, которое продолжается целый месяц.

С кем пройти этот месяц

Форматы Чемпионата позволяют найти команду практически в любом привычном круге общения. На старт можно выйти вместе с коллегами по работе, студентами и сотрудниками образовательного учреждения, жителями своего муниципального образования, родственниками, друзьями или единомышленниками.

Для них предусмотрены отдельные зачёты среди организаций, муниципальных образований, образовательных учреждений профессионального и высшего образования, семей, пенсионеров и групп ЗОЖ. Поэтому участнику не обязательно искать спортивный клуб или специально созданное сообщество: командой могут стать люди, которые уже находятся рядом.

При этом ходить всем вместе не требуется. Каждый живёт в своём ритме и проходит собственные маршруты, а мобильное приложение объединяет индивидуальные результаты в общий результат команды.

Так, капитан корпоративной команды АО «Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“» из Санкт-Петербурга Анна Сулимова собрала 36 коллег, многие из которых до участия практически не знали друг друга. «Так появилась моя волшебная команда, которая очень сплотилась за время соревнований. Мы с коллегами стали часто вместе собираться, и это здорово!» — рассказывала она.

Для многих именно такие изменения становятся одним из главных результатов участия. Появляется общая цель на месяц, люди чаще выбирают пеший маршрут, больше общаются и поддерживают друг друга. Соревнование заканчивается, а привычка больше двигаться может остаться.

«Здоровье во многом складывается из ежедневных привычек, и движение — одна из важнейших. Символично, что основной этап Чемпионата начинается в День здорового сердца. Ходьба доступна практически каждому. Но важно не один раз пройти много, а сделать движение частью своей жизни. В „Человеке идущем“ человека поддерживает команда — коллеги, друзья, близкие. И для нас главный результат — чтобы после финиша соревнований эта привычка осталась. Дорогу осилит идущий», — Лео Антонович Бокерия, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН.

Министр спорта Российской Федерации, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв, обращаясь к участникам, отмечал: «Проект «Человек идущий» направлен на повышение ежедневной двигательной активности населения. Ходьба не имеет противопоказаний и доступна для людей всех возрастов с разным уровнем физической подготовки. Развитие современных коммуникационных технологий и использование их в повседневной жизни позволяет сегодня геймифицировать, стимулировать и фиксировать процесс ежедневной фоновой ходьбы (все шаги за день), тем самым создав условия для организации отдельного спортивного направления».

От одной команды — к движению по всей стране

За несколько лет «Человек идущий» вырос в масштабную общероссийскую программу. К концу 2025 года в проекте накопительно зарегистрировались 750 тысяч человек. Только в Чемпионате 2025 года приняли участие 65 414 человек в составе 2 470 команд из более чем 80 регионов России. Их общий результат превысил 52 млрд шагов.

За этими цифрами стоит простая механика: человек продолжает жить привычной жизнью, приложение учитывает его активность, а команда даёт этой активности общую цель и соревновательный смысл.

При этом ценность участия не сводится к месту в рейтинге. Для организаций Чемпионат может стать общей активностью для сотрудников, для образовательных учреждений — объединить студентов и коллектив, для муниципальных образований — вовлечь жителей, для семьи — дать ещё один повод проводить время вместе, а для групп единомышленников — поставить общую цель на месяц.

Не нашли команду — можно собрать свою

Особая роль в Чемпионате принадлежит капитану. Он создаёт команду в приложении, приглашает участников, помогает с организационными вопросами, поддерживает общий настрой и ведёт коллектив через весь соревновательный период. Поэтому человек может не только присоединиться к существующей команде, но и сам собрать коллег, родственников, друзей или единомышленников.

Работа капитана может получить и волонтёрское признание. Капитан может стать волонтёром Лиги здоровья нации на платформе Добро.рф, а его организационная деятельность в рамках Чемпионата — учитываться в установленном порядке с начислением верифицированных волонтёрских часов. Для этого необходимо стать волонтёром Лиги здоровья нации на Добро.рф и выполнить установленные условия подтверждения деятельности.

Месяц соревнований заканчивается не просто публикацией рейтинга. После завершения основного этапа определяются победители в каждой категории, а финальной точкой Чемпионата становится торжественная онлайн-церемония награждения. В ней традиционно принимает участие Лео Бокерия, а также известные спортсмены, актёры, артисты, представители общественной жизни и медиа. На церемонии объявляют и чествуют победителей всех категорий Чемпионата.

Присоединиться к VIII Чемпионату можно бесплатно через мобильное приложение «Человек идущий». В приложении необходимо зарегистрироваться, выбрать существующую команду или создать собственную и сформировать её состав до 23 сентября, 23:59 мск. Основной зачёт начнётся 27 сентября.

Актуальные ссылки для установки мобильного приложения, условия участия и информация о VIII Чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий» размещены на официальном сайте человекидущий.рф.

Главное для участия — смартфон с приложением и команда. Всё остальное происходит в обычной жизни: каждый идёт своим маршрутом, а результат создаётся вместе.

«Дорогу осилит идущий».

Анна Сулимова — коллеги, которые стали командой

Капитан команды АО «Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“», Санкт-Петербург.

Анна давно хотела принять участие в Чемпионате и собрала на предприятии команду из 36 человек с помощью объявлений и внутренних рассылок. Самым заметным результатом оказался не только спортивный азарт: многие участники раньше практически не знали друг друга, а за время соревнований стали чаще встречаться и общаться. «Так появилась моя волшебная команда, которая очень сплотилась за время соревнований», — рассказывала Анна.

Диана Шарапова — прогулки, которые привели на вулканы Камчатки

Капитан команды «Югорские walkи», Нягань (ХМАО — Югра).

Диана собрала команду буквально за несколько дней через свою страницу во «ВКонтакте». Первым её поддержал муж, затем присоединились друзья, коллеги, волонтёры и другие единомышленники. Ходьба для неё давно вышла за рамки подсчёта шагов: благодаря регулярным продолжительным прогулкам они с мужем поднялись на три вулкана Камчатки — Горелый, Мутновский и Авачинский. О Чемпионате Диана говорит через азарт команды: «Мотивация ходить, конечно, выше при соревновательном эффекте».

СПРАВКА

«Человек идущий» — программа повышения физической активности населения, реализуемая с 2019 года. Её основной соревновательный формат — командные соревнования по фоновой ходьбе, в которых обычная повседневная активность человека становится частью общего результата команды.

Организатор VIII Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий» в 2026 году — Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации». Соревнования проводятся при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Участие бесплатное.

Фоновая ходьба — это шаги, которые человек делает в течение обычного дня: идёт на работу или учёбу, гуляет, занимается повседневными делами, выбирает пеший маршрут вместо части поездки. Для участия не требуется единая спортивная трасса или специальное время для тренировки.

Результаты фиксируются мобильным приложением «Человек идущий», которое учитывает показатели участников и формирует командные рейтинги. Участники могут находиться в разных местах, но видеть общий результат команды и участвовать в одном цифровом соревновании.

Победитель определяется по среднему количеству шагов участников команды за основной зачётный этап. В зачёт принимается не более 25 000 шагов одного участника в сутки. Это верхняя граница учитываемого результата, а не обязательная ежедневная норма. Искусственное увеличение показателей противоречит принципу честной игры.

В Чемпионате представлены шесть категорий: организации, муниципальные образования, образовательные учреждения профессионального и высшего образования, семьи, пенсионеры и группы ЗОЖ. Команды организаций, муниципалитетов и образовательных учреждений формируются в составе 20-50 человек, семейные команды — 5-50, команды пенсионеров и групп ЗОЖ — 10-50 человек.

Особая роль принадлежит капитану: он собирает и формирует команду, организует взаимодействие участников, администрирует её и помогает пройти весь соревновательный период. Капитан может также стать волонтёром Лиги здоровья нации на платформе Добро.рф. После оформления и подтверждения деятельности в установленном порядке его работа в рамках Чемпионата может учитываться с начислением верифицированных волонтёрских часов.

В 2026 году предварительный этап пройдёт с 1 по 23 сентября. Регистрация и формирование команд завершаются 23 сентября в 23:59 мск. Основной зачётный этап — с 27 сентября по 27 октября. Старт 27 сентября приурочен ко Дню здорового сердца. Центральное мероприятие пройдёт на ВДНХ в рамках Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», при этом сам Чемпионат проходит дистанционно по всей России.

К концу 2025 года в программе накопительно зарегистрировались 750 тысяч человек. В Чемпионате 2025 года участвовали 65 414 человек и 2 470 команд из более чем 80 регионов России. Общий результат превысил 52 млрд шагов.

Официальный сайт: человекидущий.рф

Читайте так же Манчаары Ильинов и Константин Капрынов — призеры Кадыровского турнира

Пресс-служба Лиги здоровья нации, пресс-служба главного внештатного сердечно-сосудистого хирурга Минздрава России, президента НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академика РАН Л.А. Бокерия.