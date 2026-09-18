Математический вызов: Сможешь решить этот пример (5 + 10/5) × 2 + (3 — 1/2) × 3?

Пример, который легко решить неправильно: сможешь решить без подсказок?

Тренировка внимания: Сможешь решить (5 + 10/5) × 2 + (3 − 1/2) × 3 чисто в уме?

Умение решать математические примеры важно не только в школе или университете. Математика помогает нам считать скидки в магазине, планировать бюджет, сравнивать предложения, оценивать время в пути и принимать взвешенные решения в повседневной жизни. Кроме того, вычисления отлично тренируют память, концентрацию и логическое мышление.

Сегодня предлагаем небольшой математический вызов. На первый взгляд пример кажется несложным, однако в нём есть и скобки, и деление, и дроби. Именно на таких заданиях многие ошибаются из-за спешки или нарушения порядка действий.

Сможешь решить пример самостоятельно?

Вот выражение:

(5 + 10/5) × 2 + (3 — 1/2) × 3

Попробуйте найти ответ без калькулятора, записей и подсказок — только в уме. Не забывайте: сначала выполняются действия в скобках, при этом деление имеет приоритет перед сложением и вычитанием. Затем нужно выполнить умножение, а уже в конце сложить получившиеся результаты.

Не торопитесь смотреть решение ниже. Дайте себе хотя бы минуту и проверьте, сможешь решить ли ты этот пример точно с первого раза.

Подробное решение

Разберём выражение по шагам:

(5 + 10/5) × 2 + (3 — 1/2) × 3

Шаг 1. Решаем первую скобку

В первой скобке записано:

5 + 10/5

Сначала делим 10 на 5:

10/5 = 2

Теперь складываем:

5 + 2 = 7

Первая часть выражения становится такой:

7 × 2 = 14

Шаг 2. Решаем вторую скобку

Теперь рассмотрим:

3 — 1/2

Дробь 1/2 — это половина, то есть 0,5.

Получаем:

3 — 0,5 = 2,5

Далее умножаем результат на 3:

2,5 × 3 = 7,5

Шаг 3. Складываем результаты

У нас получилось:

14 + 7,5 = 21,5

Правильный ответ:

(5 + 10/5) × 2 + (3 — 1/2) × 3 = 21,5

Или, если записывать ответ в виде дроби:

43/2

Если у вас вышло 21,5, поздравляем — вы правильно соблюли порядок действий. А если ответ оказался другим, ничего страшного: такие задачи полезны именно тем, что учат не спешить и внимательно разбирать каждый этап вычислений.

Интересный факт о математике

Немецкий математик Карл Фридрих Гаусс в детстве удивил своего учителя необычным способом сложения чисел от 1 до 100. Вместо долгих вычислений он заметил закономерность: первое и последнее числа дают 101, второе и предпоследнее тоже дают 101, и так далее. Всего получается 50 таких пар:

101 × 50 = 5050

По легенде, Гаусс нашёл ответ почти мгновенно. Эта история отлично показывает, что математика — это не только вычисления, но и умение замечать закономерности.

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Тест по математике: сможете решить этот пример?