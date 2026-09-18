Математический вызов: Сможешь решить этот пример (5 + 10/5) × 2 + (3 — 1/2) × 3?
Тренировка внимания: Сможешь решить (5 + 10/5) × 2 + (3 − 1/2) × 3 чисто в уме?
Умение решать математические примеры важно не только в школе или университете. Математика помогает нам считать скидки в магазине, планировать бюджет, сравнивать предложения, оценивать время в пути и принимать взвешенные решения в повседневной жизни. Кроме того, вычисления отлично тренируют память, концентрацию и логическое мышление.
Сегодня предлагаем небольшой математический вызов. На первый взгляд пример кажется несложным, однако в нём есть и скобки, и деление, и дроби. Именно на таких заданиях многие ошибаются из-за спешки или нарушения порядка действий.
Сможешь решить пример самостоятельно?
Вот выражение:
(5 + 10/5) × 2 + (3 — 1/2) × 3
Попробуйте найти ответ без калькулятора, записей и подсказок — только в уме. Не забывайте: сначала выполняются действия в скобках, при этом деление имеет приоритет перед сложением и вычитанием. Затем нужно выполнить умножение, а уже в конце сложить получившиеся результаты.
Не торопитесь смотреть решение ниже. Дайте себе хотя бы минуту и проверьте, сможешь решить ли ты этот пример точно с первого раза.
Подробное решение
Разберём выражение по шагам:
(5 + 10/5) × 2 + (3 — 1/2) × 3
Шаг 1. Решаем первую скобку
В первой скобке записано:
5 + 10/5
Сначала делим 10 на 5:
10/5 = 2
Теперь складываем:
5 + 2 = 7
Первая часть выражения становится такой:
7 × 2 = 14
Шаг 2. Решаем вторую скобку
Теперь рассмотрим:
3 — 1/2
Дробь 1/2 — это половина, то есть 0,5.
Получаем:
3 — 0,5 = 2,5
Далее умножаем результат на 3:
2,5 × 3 = 7,5
Шаг 3. Складываем результаты
У нас получилось:
14 + 7,5 = 21,5
Правильный ответ:
(5 + 10/5) × 2 + (3 — 1/2) × 3 = 21,5
Или, если записывать ответ в виде дроби:
43/2
Если у вас вышло 21,5, поздравляем — вы правильно соблюли порядок действий. А если ответ оказался другим, ничего страшного: такие задачи полезны именно тем, что учат не спешить и внимательно разбирать каждый этап вычислений.
Интересный факт о математике
Немецкий математик Карл Фридрих Гаусс в детстве удивил своего учителя необычным способом сложения чисел от 1 до 100. Вместо долгих вычислений он заметил закономерность: первое и последнее числа дают 101, второе и предпоследнее тоже дают 101, и так далее. Всего получается 50 таких пар:
101 × 50 = 5050
По легенде, Гаусс нашёл ответ почти мгновенно. Эта история отлично показывает, что математика — это не только вычисления, но и умение замечать закономерности.
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