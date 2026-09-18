Попробуйте найти ответ без калькулятора!

Математический челлендж: 18 + 18 : 18 × (18 + 18)

Это настоящий математический челлендж: кажется, этот пример можно решить за несколько секунд. Но повторяющиеся числа легко отвлекают от главного — порядка действий. Попробуйте найти ответ без калькулятора!

Решите пример

18 + 18 : 18 × (18 + 18) = ?

Выберите один из вариантов:

А) 72

Б) 54

В) 36

Не спешите: с чего нужно начать и в каком порядке выполнять деление и умножение?

Проверяем решение

Шаг 1. Вычисляем сумму в скобках

18 + 18 = 36

Теперь выражение выглядит так:

18 + 18 : 18 × 36

Шаг 2. Выполняем деление и умножение

Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняются слева направо.

Сначала делим:

18 : 18 = 1

Затем умножаем:

1 × 36 = 36

Шаг 3. Складываем

Остаётся прибавить первые 18:

18 + 36 = 54

Правильный ответ — Б) 54

Полное решение в одну строку:

18 + 18 : 18 × (18 + 18) = 18 + 1 × 36 = 18 + 36 = 54.

Почему могли получиться другие ответы?

72 получится, если после вычисления суммы в скобках выполнять все действия подряд слева направо: сначала сложить 18 и 18, затем разделить результат на 18 и умножить на 36. Ошибка — в преждевременном сложении: деление и умножение нужно выполнить раньше.

36 — промежуточный результат. Он станет ответом, только если забыть о первых 18, которые ещё нужно прибавить.

А можно сначала умножить 18 на сумму в скобках?

Нет, в этой записи такое действие изменит смысл выражения. Скобки требуют сначала вычислить сумму внутри них, но не дают следующему умножению преимущество перед стоящим левее делением.

Чтобы всё произведение стало делителем, понадобились бы дополнительные скобки:

18 + 18 : (18 × (18 + 18))

Это уже другой пример.

Правило, которое поможет не ошибиться

Порядок действий в подобных выражениях:

Вычисления в скобках. Умножение и деление — слева направо. Сложение и вычитание — слева направо.

Получилось 54 с первой попытки? Предложите задачку друзьям и сравните не только ответы, но и ход решения!

Такие математические мини-тесты — простой способ попрактиковаться в устном счёте и вспомнить порядок действий. Особенно полезно не просто выбрать ответ, а разобрать решение: это помогает заметить ошибку и понять, какое правило стоит повторить. Значение систематического обучения и упражнений для развития вычислительных навыков подчёркивается в рекомендациях Института педагогических наук США (IES), посвящённых помощи школьникам с трудностями в математике. При этом короткие задачки стоит воспринимать именно как учебную разминку, а не как тест интеллекта или гарантированный способ улучшить память.

Ранее мы решали другой математический челлендж: 15 + 15 : 15 × (15 + 15) = ?