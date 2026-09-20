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21.09.2026 02:31
чтение: 1 мин
Политика
#Якутия

Первая победа “Новых людей» в Якутии!

 — Первая победа «Новых людей» в Якутии!

Предприниматель Кюннэй Тимофеева избрана депутатом в Чурапчинском улусе, сообщает в своем канале Сардана Авксентьева.

Кюннэй Тимофеева занимается пчеловодством, производит экологичный, натуральный мед.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Канал Сардана

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