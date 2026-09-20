21.09.2026 02:31
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Первая победа “Новых людей» в Якутии!
— Первая победа «Новых людей» в Якутии!
Предприниматель Кюннэй Тимофеева избрана депутатом в Чурапчинском улусе, сообщает в своем канале Сардана Авксентьева.
Кюннэй Тимофеева занимается пчеловодством, производит экологичный, натуральный мед.
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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Канал Сардана
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