Еще один скандал на выборах в Якутии!
На этот раз на избирательном участке №738, который находится в здании ДК Кулаковского в городе Якутске.
Скандал разразился вокруг сейфа со вчерашними бюллетенями проголосовавших избирателей. Как выяснили наблюдатели партии «Справедливая Россия», злополучный сейф весь прошедший день прятался за ширмой. И только после замечания наблюдателя от «Справедливой России» сейф был вынесен в зал для голосования. Более того, со слов самого председателя, сегодня утром он зачем-то открыл опломбированный вчера сейф и руками пошарил в нём.
После длительных препирательств, в УИК были вызваны полицейские, которые взяли показания у наблюдателей и у председателя комиссии. Затем они удалились со словами, что когда-нибудь потом заедут за вещдоками в виде бюллетеней, сообщил SakhaLife Алексей Пахомов, представитель региональной «Справедливой России».
В Сети распространились видео с сейф-пакетом, номер на котором стерт. Тогда как именно неприкосновенность номера является гарантией целостности бюллетеней. И на других сейф-пакетах номер не стирается. Что наводит на мысли, что были проделаны манипуляции с бюллетенями.
Жалоба направлена в ЦИК Якутии.
По закону после этих манипуляций избирательные бюллетени в УИК №738 должны быть аннулированы, считают в СР. Как и в УИК №756, скандал в котором вышел на федеральный уровень и который жестко прокомментировала председатель ЦИК России Элла Памфилова: «Это надо совсем мозги не иметь! Полная беответственность и безмозглость!»
Напомним, что председателя УИК №756 и его заместителя застали за манипуляциями с сейф-пакетом, который был поврежден. Поэтому 1196 бюллетеней от первого дня голосования на этом участке аннулированы.
И вот теперь скандал в УИК №738.
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