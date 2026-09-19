Явка более 75% на платформе ДЭГ — минцифры
Голосование на выборах депутатов Госдумы, а также региональных и местных выборах продолжается. К 10:20 мск второго дня голосования на федеральной платформе ДЭГ свой выбор сделали более 3 млн человек. Явка среди зарегистрированных участников составляет 75%.
Топ-5 регионов по количеству голосов на 10:20
Смоленская область — 83%
Новгородская область — 83%
Республика Марий Эл — 82%
Магаданская область — 79%
Костромская область — 78%
Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ могут жители 32 регионов, заранее подавшие заявление на Госуслугах. Те, кто не регистрировался на ДЭГ, могут проголосовать на своём избирательном участке. Узнать его адрес можно в личном кабинете Госуслуг, сообщает Минцифры РФ.
Явка на выборах по Якутии по данным на 15 часов составила 31,24%. Проголосовали 202264 избирателя.
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