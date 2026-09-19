Герпес: сезон обострений

Ощущаете покалывание или жжение на губах или герпес уже проявился? На улице заметно похолодало, в такую погоду его можно подхватить в два счета. Что такое герпес, как его распознать и лечить? Об этом рассказала врач-дерматовенеролог ЯРКВД Татьяна Скуратова.

Герпес – это инфекционное заболевание, Татьяна Михайловна?

Да, это инфекционное заболевание, и вирусы его бывают разных типов. Наиболее известный – тот, который появляется на губах. Вирус второго типа появляется на половых органах и считается заболеванием, передающимся половым путем. Есть и третий тип – это опоясывающий герпес. Это вирусы, которые остались после ветряной оспы. Он обычно дремлет в организме и появляется с возрастом. Чаще всего люди болеют герпесом первого типа. Им можно заболеть раз в год, раз в пять лет, а бывает, что он появляется каждый месяц. Все зависит от иммунитета человека. Второй тип проявляется также, высыпаниями, пузырьками, болевым синдромом и после лечения исчезает, но вирус сохраняется и может проявиться при половом контакте или простуде. Опоясывающий же герпес появляется на теле, на любом месте: лице, ноге, руках, по ходу нерва. Он очень болезненный.

Почему он появляется?

Обычно герпес заявляет о себе во время болезни, в момент снижения иммунитета, стресса, простуды. Он может стать причиной невралгии лицевого нерва.

Как его распознать?

Первые признаки герпеса — жжение, зуд, появление болезненных пузырьков. По контуру губ появляется покраснение и высыпание.

Как долго он держится?

Обычно дней пять – десять, но бывают тяжелые формы, которые лечатся стационарно, в инфекционном отделении.

Герпес имеет свойство повторяться? В какой стадии он особенно заразен?

Да, он может протекать в скрытой форме, когда он не проявляется или спит, но в подходящий для него момент может появиться и на губах, и на половых органах, и на теле. Герпетические язвочки заразны, пока пузырьки наполнены жидкостью. Заражение первым типом может произойти через полотенце, одеяло, шарф, второй — в момент полового контакта с больным герпесом.

Что делать, если появился герпес

Ни в коем случае не трогайте место проявления герпеса руками — вирус может попасть в глаз и разнестись по коже лица. Соблюдайте правила гигиены: руки мойте с мылом, особенно после улицы и посещения публичных мест, заведите для себя отдельное полотенце, кружку и тарелку. Как только почувствуете первые признаки будущего герпеса: зуд, покраснение, жжение, начинайте протирать этот участок антисептическими растворами или наносите антивирусный крем, зеленку, анилиновые красители, а когда появится корочка, — цинковую мазь, «Ацикловир», «Зовиракс». И, конечно, противовирусные препараты.

Что посоветуете в качестве профилактики?

Элементарные гигиенические мероприятия: тщательно мыть руки с мылом, пользоваться только своим полотенцем, поддерживать иммунную систему, гулять на свежем воздухе, одеваться по погоде, избегать стрессов, побольше есть овощей и фруктов, соблюдать правильные половые контакты, быть верным своему партнеру и при случайных половых контактах использовать презервативы.

Итак, герпес – не приговор и не повод для постоянной тревоги. Перехитрить его не так сложно. Берегите себя, укрепляйте свой иммунитет и оставайтесь здоровыми!

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Фото: предоставлено Т.М.Скуратовой.

Беседовала Зоя ИГНАТЬЕВА