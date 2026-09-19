Вологда: Легкоатлеты Якутии стартуют на Кубке России по суточному бегу

Сегодня в Вологде стартуют легкоатлеты Якутии на Кубке России по суточному бегу (бег на 24 часа), сообщает в своем канале Анатолий Кырджагасов, председатель Федерации легкой атлетики Якутии.

— Напомню, последние 5 лет по бегу на сутки, наши легкоатлеты постоянно находятся на первых и вторых местах. Весной этого года, наш Александр Моедо побил рекорд России и выполнил норматив МСМК. Сегодня он должен подтвердить статус МСМК, чтобы полноценно получить это звание. Также, в этой дисциплине звание МСМК получила Полина Слободчикова, обладательница Кубка России.

Тренером сборной Якутии является МСМК Василий Афанасьевич Спиридонов (на первом фото посередине)

Пожелаем успехов и исполнения всех планов нашим бегунам и бегуньям!

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