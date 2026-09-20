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20.09.2026 15:13
чтение: 1 мин
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#трюк гудини
#якутский иллюзионист

Преодоление страха: якутский иллюзионист повторил трюк Гудини

«Внутри куба действительно страшно»: Дьулустан Павлов рассказал, как готовился к трюку Гудини. На прошедшем Дне города фокусник и иллюзионист Дьулустан Павлов исполнил смертельный трюк легендарного Гарри Гудини, ставший одним из самых ярких шоу праздника, сообщает УлусМедиа.

К своей мечте Дьулустан шел с 15 лет: самостоятельно осваивал искусство иллюзии, преодолевал страхи и постепенно оттачивал мастерство:   «В детстве меня хотели утопить в воде, и после этого у меня появился большой страх воды. Я решил не убегать от своего страха, а, наоборот, начать тренироваться и перебороть его».

трюк

«О Гарри Гудини я узнал еще в детстве. Я видел видео, где он освобождался от наручников, выбирался из аквариума и выполнял другие сложные трюки. Меня очень впечатлило его искусство, и тогда у меня появилась мечта однажды повторить подобный номер и показать его перед зрителями. Эта идея появилась у меня около двух лет назад, когда я увидел выступление казахстанского фокусника Торехана. Чтобы научиться этому трюку, я полетел к нему. Он дал мне советы и поделился своим опытом», — поделился иллюзионист.

трюк

Подробнее – в материале Улус.Медиа

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