Загадка древней могилы воина в Якутии: найдено уникальное оружие

В Якутии обнаружено многовековое захоронение воина, в котором рядом с останками скелета сохранились холодное оружие и другие погребальные принадлежности, сообщает Наука.Майл с ссылкой на Институт гуманитарных исследований и изучения коренных народов Севера, СО РАН. Отдельный интерес ученых вызвал железный клинок длиной больше 40 см, не похожий на известные образцы якутского оружия.

В Якутии, недалеко от села Кый в Таттинском районе, археологи нашли древнее захоронение возрастом 400−600 лет (XV-XVII века). Раскопки вела группа из Института гуманитарных исследований и изучения коренных народов Севера СО РАН. Ученые и волонтеры обнаружили останки мужчины и множество предметов — рядом с воином лежали лук и стрелы, нож в ножнах, кнут, седло, деревянные стремена, железный котел, остатки еды и необычное оружие.

Члены археологической группы документируют захоронение воина во время раскопок в Таттаском районе Якутии. Фото Института гуманитарных исследований и изучения коренных народов Севера, СО РАН

Главная загадка находки — железный клинок длиной больше 40 см, который не похож на привычные образцы якутского оружия. У него короткая рукоять — около 45 см — с обмоткой из березовой коры, а форма лезвия лучше всего подходит для колющих ударов. Специалисты предполагают, что это нечто среднее между древковым оружием (батасом) и длинным мечом (килисом), но окончательных выводов пока нет. Чтобы разобраться, как им пользовались, ученые планируют вместе с кузнецами сделать реконструкцию.

Снаряжение для верховой езды подсказывает, что покойный был всадником, вероятно, воином. Предметы из могилы помогают лучше объяснить быт, традиции и военное дело народа саха до прихода русских казаков. Сейчас артефакты изучают в лаборатории: предстоит выяснить точную дату захоронения, назначение необычного клинка и смысл других вещей.

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