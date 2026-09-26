От традиций Саха до кибер-будущего: коллекция «Urban Кочевники» на Московской неделе моды

Дизайнер из Якутии представит свою коллекцию на седьмой Московской неделе моды

Седьмая Московская неделя моды пройдет с 26 сентября по 1 октября 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж». В рамках мероприятия свои коллекции презентуют как отечественные, так и иностранные бренды. Также запланированы лекции ведущих специалистов и фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Все желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары в модном маркете.

На участие в седьмой Московской неделе моды подано 1047 заявок. Примерно половину из них (494) прислали дизайнеры, коллекции которых не были представлены в предыдущих сезонах проекта.

«Новый сезон привлек представителей индустрии из 63 регионов России. Больше всего заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Красноярска», — рассказала Наталья Сергунина.

Седьмой сезон соберет в столице представителей свыше 10 стран, среди которых Казахстан, Китай и Турция.

Якутию на седьмой Московской неделе моды представит дизайнер Изабелла Дордосова со своим брендом INNIKI.

«При создании коллекции «Urban Кочевники» главным источником вдохновения стал образ жителя мегаполиса будущего, существующего на стыке эпох и цивилизаций. В основе концепции лежит глубинная философия кочевой культуры Саха, переосмысленная через призму кибер-эстетики и космического минимализма. Этот проект призван показать, как древний культурный код адаптируется к динамичному ритму современных городов и трансформируется в интеллектуальную моду завтрашнего дня» — поделилась дизайнер Изабелла Дордосова.

Пресс-служба Московской недели моды

Якутский дизайнер Изабелла Дордосова на Московской неделе моды