Н или НН: тест, который проверит вашу грамотность

Жжёный или жжённый? Тест на знание русского языка

Тест на грамотность: Н или НН? Проверьте себя

Грамотность особенно важна в наше время. Мы ежедневно пишем сообщения, деловые письма, комментарии и публикации в социальных сетях. Ошибки в тексте могут повлиять на первое впечатление о человеке, его профессиональной репутации и даже результате работы. Поэтому полезно регулярно повторять правила русского языка и проверять себя с помощью небольших тестов.

Сегодня предлагаем разобраться, когда в словах пишется одна буква Н, а когда — две. Перед вами четыре фразы. Вставьте пропущенные буквы и определите: Н или НН?

Задание

Жжё_ый сахар. Растопле_ый очаг. Солё_ые в бочке огурцы. Ране_ый боец.

Запишите правильные варианты, а затем сверьтесь с ответами.

Ответы и разбор

1. Жжёный сахар

Правильно: жжёный сахар.

В данном случае слово обозначает постоянный признак продукта и является прилагательным. Оно образовано от глагола жечь, но не имеет зависимых слов. Поэтому пишется одна буква Н: жжёный.

Сравните: жжённый на огне сахар — при наличии зависимого слова это уже причастие, в котором пишется НН.

2. Растопленный очаг

Правильно: растопленный очаг.

Слово образовано от глагола совершенного вида растопить. Полные страдательные причастия прошедшего времени, образованные от глаголов совершенного вида, обычно пишутся с НН.

Правильный вариант: растопленный.

3. Солённые в бочке огурцы

Правильно: солённые в бочке огурцы.

У слова есть зависимые слова в бочке, поэтому перед нами причастие, а не обычное прилагательное. В полном страдательном причастии пишутся две буквы Н: солённые в бочке.

Однако без зависимых слов правильно: солёные огурцы.

4. Раненый боец

Правильно: раненый боец.

Слово раненый в данном сочетании является прилагательным и пишется с одной буквой Н. Это исключение, которое нужно запомнить.

Но если у слова появляются зависимые слова, написание меняется: раненный пулей боец, раненный в бою солдат. В таких сочетаниях пишется НН, поскольку слово становится причастием.

Итог

Правильные варианты:

Жжёный сахар — Н. Растопленный очаг — НН. Солённые в бочке огурцы — НН. Раненый боец — Н.

Главное при выборе написания — определить, является ли слово прилагательным или причастием, обратить внимание на вид исходного глагола и наличие зависимых слов.

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