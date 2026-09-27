Н или НН: тест, который проверит вашу грамотность
Тест на грамотность: Н или НН? Проверьте себя
Грамотность особенно важна в наше время. Мы ежедневно пишем сообщения, деловые письма, комментарии и публикации в социальных сетях. Ошибки в тексте могут повлиять на первое впечатление о человеке, его профессиональной репутации и даже результате работы. Поэтому полезно регулярно повторять правила русского языка и проверять себя с помощью небольших тестов.
Сегодня предлагаем разобраться, когда в словах пишется одна буква Н, а когда — две. Перед вами четыре фразы. Вставьте пропущенные буквы и определите: Н или НН?
Задание
- Жжё_ый сахар.
- Растопле_ый очаг.
- Солё_ые в бочке огурцы.
- Ране_ый боец.
Запишите правильные варианты, а затем сверьтесь с ответами.
Ответы и разбор
1. Жжёный сахар
Правильно: жжёный сахар.
В данном случае слово обозначает постоянный признак продукта и является прилагательным. Оно образовано от глагола жечь, но не имеет зависимых слов. Поэтому пишется одна буква Н: жжёный.
Сравните: жжённый на огне сахар — при наличии зависимого слова это уже причастие, в котором пишется НН.
2. Растопленный очаг
Правильно: растопленный очаг.
Слово образовано от глагола совершенного вида растопить. Полные страдательные причастия прошедшего времени, образованные от глаголов совершенного вида, обычно пишутся с НН.
Правильный вариант: растопленный.
3. Солённые в бочке огурцы
Правильно: солённые в бочке огурцы.
У слова есть зависимые слова в бочке, поэтому перед нами причастие, а не обычное прилагательное. В полном страдательном причастии пишутся две буквы Н: солённые в бочке.
Однако без зависимых слов правильно: солёные огурцы.
4. Раненый боец
Правильно: раненый боец.
Слово раненый в данном сочетании является прилагательным и пишется с одной буквой Н. Это исключение, которое нужно запомнить.
Но если у слова появляются зависимые слова, написание меняется: раненный пулей боец, раненный в бою солдат. В таких сочетаниях пишется НН, поскольку слово становится причастием.
Итог
Правильные варианты:
- Жжёный сахар — Н.
- Растопленный очаг — НН.
- Солённые в бочке огурцы — НН.
- Раненый боец — Н.
Главное при выборе написания — определить, является ли слово прилагательным или причастием, обратить внимание на вид исходного глагола и наличие зависимых слов.
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