Найди 10 отличий: обстановка в квартире — игра для взрослых

найдите 10 отличий

Внимательно ли вы замечаете детали вокруг себя? Можете сразу сказать, какого цвета подушки на диване, куда повёрнута ручка чашки и сколько книг стоит на полке? Игра «Найдите 10 отличий» предлагает проверить наблюдательность на примере обычной квартиры.

Перед вами две версии уютной гостиной. Мебель, декор и небольшие бытовые предметы выглядят почти одинаково. Но в обстановке спрятаны десять изменений. Одни легко заметить при первом взгляде, другие потребуют внимательного сравнения.

Уютная квартира с маленькими секретами

Светло-серый диван с декоративными подушками, картины на стене, журнальный столик с чашкой и книгой — в этой комнате приятно провести спокойный вечер. Дневной свет падает из окна, на подоконнике стоит комнатное растение, а рядом с книжным стеллажом расположился торшер.

Именно привычность обстановки делает задачу интересной. Мы быстро узнаём знакомые предметы, но не всегда рассматриваем их подробно. Чтобы найти отличия, придётся обратить внимание на цвета, количество объектов, направление мелких деталей и элементы декора.

Как играть в «Найдите 10 отличий»

Откройте изображение в хорошем качестве, чтобы обе картинки были видны целиком. Если играете с телефона, при необходимости увеличивайте отдельные участки.

Ваша задача — найти десять различий между левой и правой картинками. Измениться может цвет предмета, его деталь или положение. Некоторые небольшие элементы могут отсутствовать.

Выберите удобный режим:

Без спешки. Рассматривайте интерьер в своём темпе, пока не найдёте все отличия.

Рассматривайте интерьер в своём темпе, пока не найдёте все отличия. На время. Поставьте таймер на пять минут и проверьте, сколько изменений удастся заметить.

Поставьте таймер на пять минут и проверьте, сколько изменений удастся заметить. Вдвоём. По очереди называйте по одному отличию, не повторяя уже найденные.

По очереди называйте по одному отличию, не повторяя уже найденные. На бумаге. Распечатайте картинки и отмечайте находки карандашом.

Чтобы не сбиться со счёта, записывайте найденные отличия короткими словами: «подушка», «чашка», «часы».

Как искать отличия, если они не бросаются в глаза

Хаотично переводить взгляд с одной картинки на другую не всегда удобно. Попробуйте последовательно осматривать комнату.

Разделите изображение на зоны

Сначала сравните окно и подоконник, затем диван и картины над ним. После этого переходите к журнальному столику, стеллажу и рабочему уголку. Так проще не пропустить небольшой участок.

Сравнивайте признаки предметов

Недостаточно убедиться, что на обеих картинках есть чашка или книга. Посмотрите внимательнее:

совпадает ли цвет;

одинаковы ли форма и рисунок;

в какую сторону направлена деталь;

совпадает ли количество предметов;

не исчез ли небольшой декоративный элемент.

Проверяйте даже знакомые участки

Если осталось найти одно-два отличия, вернитесь к уже рассмотренным зонам. Рядом могут находиться сразу несколько изменений. Обнаружив одно, легко поспешить дальше и пропустить другое.

Подсказки без готовых ответов

Если поиск остановился, воспользуйтесь подсказками. Читайте их по одной, чтобы сохранить интерес.

На диване стоит внимательно рассмотреть обе подушки. Журнальный столик скрывает несколько изменений. Важны не только сами предметы, но и их украшения. На книжном стеллаже сравните цвета и направление деталей. Посмотрите на стрелки часов. Один из маленьких секретов находится внутри картины на стене.

Что помогает тренировать игра «Найдите 10 отличий»

Поиск отличий — простой способ переключиться с повседневных дел на небольшую зрительную задачу. Во время игры вы практикуетесь удерживать внимание, сравнивать похожие изображения и последовательно проверять детали.

Задание также предлагает ненадолго задерживать в памяти увиденное: например, цвет корешка книги или положение ручки чашки, пока взгляд перемещается на соседнюю картинку. При этом не стоит воспринимать результат как оценку интеллекта или проверку здоровья. На сложность поиска влияют размер изображения, качество экрана, освещение и усталость.

Главное здесь — удовольствие от процесса и момент, когда прежде незаметное отличие наконец находится.

Игры «Найди отличия» задействуют внимание и зрительное сравнение. При этом убедительных доказательств того, что подобные игры сами по себе надолго улучшают когнитивные способности или предотвращают деменцию, пока недостаточно.

Ответы: где спрятаны 10 отличий

Не заглядывайте в этот раздел, пока не закончите поиск!

Нашли все отличия?

Если удалось заметить все десять изменений — задача выполнена! Если несколько деталей ускользнули от внимания, сделайте короткую паузу и попробуйте ещё раз без таймера.

А после игры можно устроить похожее испытание дома: попросите близкого человека изменить положение трёх-пяти безопасных, небьющихся предметов в комнате, пока вы не смотрите. Затем вернитесь и попробуйте определить, что стало иначе. Знакомая обстановка тоже умеет удивлять.

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