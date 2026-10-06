Цена одной звезды: Расплата за хейт

Суд признал отзыв на 2ГИС клеветой и взыскал с автора моральный вред и судебные расходы



Житель Амурской области обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, деловой репутации к якутянке. В обосновании иска мужчина указал, что в январе 2026 года ответчица, арендовавшая у него квартиру в Благовещенске, разместила в 2ГИС отзыв, в котором назвала его мошенником и утверждала, что он использует «отработанную схему махинации» для невозврата залога. В комментарии также были указаны его персональные данные — ФИО и номер телефона. Мужчина указал, что согласия на публикацию личных данных не давал, а обвинения в совершении преступления являются клеветой. Просил суд признать сведения порочащими и взыскать в счет компенсации морального вреда 1 000 000 руб., а также судебные издержки.

Ответчик и ее представитель заявили, что отзыв отражал реальный конфликт, а после замечаний модератора текст был отредактирован. Истец, по их словам, сам провоцировал ссору: оскорблял и угрожал в переписке. В открытых источниках о нём есть негативные отзывы с 2022 года, а иски он подаёт избирательно. Наличие судимости и административных взысканий указывает на злоупотребление правом и попытку «заработать» на арендаторах. Просили отказать в удовлетворении иска.

В ходе судебного разбирательства судом было удовлетворено ходатайство истца и назначена судебная лингвистическая экспертиза, производство которой поручено экспертам Федерального бюджетного учреждения «Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации» (г. Хабаровск)

Согласно заключению в отзыве содержится негативная информация об истце связанная с его деятельностью по сдаче жилья в аренду. При этом негативная информация не содержит нецензурной лексики и выражена в допустимых языковых формах.

Судом установлено, что ответчик разместила в 2ГИС высказывания, в которых называла истца мошенником и утверждала, что у него «отработанная схема махинации» — он якобы обвиняет арендаторов в курении, чтобы не возвращать залог. Эти сведения содержат негативную оценку личности истца и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

В соответствии со статьёй 152 ГК РФ и разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ распространённые сведения должны соответствовать действительности. Между тем ответчик не представил допустимых и достоверных доказательств их достоверности.

Размещая отзыв в открытом доступе, ответчик осознавал, что информация будет прочитана неограниченным кругом лиц и у них сформируется искажённое негативное представление об истце. Высказывания носят оскорбительный характер, унижают его честь и достоинство, а их соответствие действительности не доказано.

Суд первой инстанции признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца размещенный ответчиком в 2ГИС отзыв и взыскал в счет компенсации морального вреда 25 000 руб., расходы по оплате нотариуса 14 000 руб., почтовые расходы 250 руб., расходы на юридические услуги 6 000 руб., расходы на оплату экспертного заключения в размере 48 795,12 руб. Также взыскана госпошлина в размере 3 000 руб.

На решение суда поступила жалоба, ответчик указал, что это был бытовой спор, в котором она реализовала право, кроме того, выразила несогласие с заключением судебной экспертизы.

Изучив доводы жалобы и материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) не нашла оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции. Решение Якутского городского суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.



