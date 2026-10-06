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07.10.2026 08:57
чтение: 1 мин
Происшествия
#Дежурный прокурор
#Смерть в подъезде

Смерть в подъезде: Жестокое нападение закончилось трагедией

❗️ Дежурный прокурор
 
В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В Нерюнгринском районе с подъезда дома госпитализирован мужчина 1980 г.р. с открытой черепно-мозговой травмой, который, не приходя в сознание, скончался в реанимации. Причастное лицо установлено.

В г. Якутске, Чурапчинском районе совершены угоны транспортных средств.

В Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском районах и столице региона выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Ленском районе погиб мужчина 1974 г.р., которого при разгрузочных работах придавило грузом.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 11 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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