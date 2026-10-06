Смерть в подъезде: Жестокое нападение закончилось трагедией
❗️ Дежурный прокурор
В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок на контроле прокуратуры.
В Нерюнгринском районе с подъезда дома госпитализирован мужчина 1980 г.р. с открытой черепно-мозговой травмой, который, не приходя в сознание, скончался в реанимации. Причастное лицо установлено.
В г. Якутске, Чурапчинском районе совершены угоны транспортных средств.
В Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском районах и столице региона выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.
В Ленском районе погиб мужчина 1974 г.р., которого при разгрузочных работах придавило грузом.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 11 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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