Смерть в подъезде: Жестокое нападение закончилось трагедией

❗️ Дежурный прокурор



В республике за сутки зарегистрировано 6 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок на контроле прокуратуры.

В Нерюнгринском районе с подъезда дома госпитализирован мужчина 1980 г.р. с открытой черепно-мозговой травмой, который, не приходя в сознание, скончался в реанимации. Причастное лицо установлено.

В г. Якутске, Чурапчинском районе совершены угоны транспортных средств.

В Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском районах и столице региона выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Ленском районе погиб мужчина 1974 г.р., которого при разгрузочных работах придавило грузом.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 11 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.