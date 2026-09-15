Алексей Колодезников провел встречу с Нюргуной Соколовой

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» вместе с министром образования и науки Якутии обсудили текущую ситуацию в системе образования республики, развитие Олёкминского района, а также вопросы нормотворческой деятельности министерства в преддверии осенних пленарных заседаний Ил Тумэна. Об этом он сообщил на своём канале в МАКС.

«Как отметила Нюргуна Афанасьевна, с 1 сентября в республике внедрена новая система оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия). Это сделано в целях повышения прозрачности выплат, усиления их зависимости от квалификации и устранения дисбаланса, вызванного опережающим ростом МРОТ в последние годы», – написал Алексей Засимович.

Также, с учётом того, что министр является уроженкой района и куратором от Правительства республики, участники встречи обсудили развитие района и отметили, что благодаря совместным усилиям народных депутатов фракции партии «Единая Россия» в Ил Тумэне, Правительства республики при поддержке Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева, в районе есть положительная тенденция к комплексному развитию территорий и инфраструктуры.

«Конечно, есть трудности, которые необходимо решать, и они не замалчиваются и находятся в ежедневной работе, в том числе по линии моей депутатской деятельности. Но всё же, если разбираться по каждому пункту, положительных новостей больше, чем негативных», – подчеркнул Алексей Колодезников.

Отдельное внимание уделили вопросам инфраструктуры и кадрового обеспечения. Было отмечено, что, несмотря на существующие сложности, в районе последовательно реализуются проекты по ремонту и оснащению школ, обновлению материально-технической базы.

«Например, одна из последних положительных новостей для системы образования района – это то, что в этом году в школы Нерюктяйинского 2-го наслега и села Абага прибудут два новых школьных автобуса. Решение по автобусу ГАЗ для Нерюктяйя было принято летом текущего года, а автобус ПАЗ для Абаги – это совершенно новое решение министерства образования республики», – сказал Алексей Колодезников.

Алексей Засимович отметил, что депутатский корпус фракции «Единая Россия» в Ил Тумэне продолжит держать на контроле исполнение наказов избирателей, в том числе по развитию Олёкминского района. По его словам, совместная работа с профильным министерством уже даёт конкретные результаты, и эта практика будет продолжена.

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