Ленивые голубцы на сковороде: простой рецепт с нежной томатной подливкой
Если хочется домашних голубцов, но нет времени разбирать кочан и заворачивать начинку, приготовьте ленивый вариант. Капусту достаточно мелко нарезать и смешать с фаршем и рисом. Получатся мягкие, сочные котлетки, которые удобно готовить в одной глубокой сковороде.
Время приготовления: около 1 часа
Количество порций: 4–5
Ингредиенты
Для голубцов:
- мясной фарш — 500 г;
- белокочанная капуста — 350 г;
- сухой рис — 80 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2–3 ст. л.;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- соль и чёрный перец — по вкусу.
Для подливки:
- сметана — 100 г;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вода — 350 мл;
- сладкая паприка — ½ ч. л.;
- соль — по вкусу.
Как приготовить
1. Подготовьте рис и капусту
Промойте рис и варите 7–8 минут после закипания: внутри зёрна должны оставаться слегка твёрдыми. Откиньте на сито и дайте немного остыть.
Капусту очень мелко нашинкуйте. Если она плотная и жёсткая, залейте кипятком на 5–7 минут. Затем слейте воду, остудите капусту и тщательно отожмите.
2. Обжарьте лук и морковь
Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите. Разогрейте столовую ложку масла и обжаривайте овощи 5–7 минут, периодически помешивая. Дайте им немного остыть.
3. Сделайте основу для голубцов
Соедините фарш, рис, капусту, половину обжаренных овощей и яйцо. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Влажными руками сформируйте 10–12 небольших овальных котлеток. Слегка обваляйте их в муке.
4. Подрумяньте на сковороде
Добавьте оставшееся масло и обжарьте голубцы по 2–3 минуты с каждой стороны. На этом этапе нужна только лёгкая корочка — внутри они приготовятся во время тушения. Если сковорода небольшая, обжаривайте партиями.
5. Приготовьте подливку
Размешайте сметану с томатной пастой, паприкой и тёплой водой. Добавьте оставшиеся овощи и немного соли.
Выложите голубцы в глубокую сковороду и влейте подливку. Жидкость должна доходить примерно до двух третей их высоты; при необходимости добавьте немного воды.
6. Потушите до готовности
Доведите соус до слабого кипения, накройте крышкой и убавьте огонь. Тушите 25–30 минут. Рис и капуста должны стать мягкими, а фарш — полностью приготовиться. Если используете термометр, ориентируйтесь на температуру в центре не ниже 71 °C для свино-говяжьего фарша или 74 °C для фарша из птицы.
Ленивые голубцы подавайте с рубленым укропом, сметаной и подливкой со дна сковороды.
Совет: хорошо отжимайте ошпаренную капусту. Лишняя вода делает массу рыхлой, из-за чего голубцы сложнее переворачивать.
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