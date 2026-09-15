Якутяне смогут легально купить сертифицированные противогазы — в том числе детские

С 1 марта 2027 года каждый житель России сможет приобрести в розничной продаже сертифицированные гражданские фильтрующие противогазы, включая детские, и камеры защитные детские. Соответствующая норма разработана МЧС России и закреплена указом Президента России от 6 августа 2026 года, который исключил эти средства защиты из перечня продукции, запрещённой к свободной реализации.

Свободная продажа противогазов населению была запрещена ещё с 1992 года. До настоящего времени в стране не существовало утверждённых требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания гражданского назначения — на рынке встречались низкокачественная продукция и контрафакт, частично поступавший из-за рубежа.

МЧС России разработало и утвердило особенности технического регулирования. Порядок сертификации определён Правительством РФ, а требования к качеству — совместно Минобороны и МЧС России. В структуре ведомства создан центр сертификации средств индивидуальной защиты населения, который ведёт реестр соответствия заявленным характеристикам противогазов и детских защитных камер. Это создаёт непреодолимый барьер для недобросовестных поставщиков и исключает появление на рынке фальсифицированных, контрафактных и некачественных средств защиты.

«Для Якутии возможность легально приобрести сертифицированные противогазы — это не просто изменение правил торговли, а реальный шаг к повышению безопасности населения. Наша республика — территория крупных промышленных объектов, арктических экспедиций и Северного морского пути. В удалённых улусах, где помощь может идти часами, наличие у семьи сертифицированного противогаза или детской защитной камеры — это те минуты и часы, которые могут спасти жизнь до прибытия спасателей. Важно подчеркнуть: речь идёт именно о сертифицированной продукции. До 1 марта 2027 года всё, что продаётся в так называемой «серой зоне» — на маркетплейсах, через интернет — не имеет подтверждённого сертификата качества. Покупая такой противогаз, человек не может быть уверен, что он сработает в реальной ситуации. С 1 марта каждый якутянин сможет купить средство защиты, прошедшее государственную сертификацию, — и это гарантия того, что прибор действительно защитит» — рассказал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по РС(Я).

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