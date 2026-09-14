Найдено тело: Охота обернулась уголовным делом

Смерть на охоте и стрельба по дому в Мархе: хроника преступлений и происшествий за сутки

За прошедшие сутки в республике зарегистрированы 7 преступлений. Расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры.

В Якутске и Ленском районе поступили сообщения о кражах. В столице региона неизвестный похитил сумку, в Ленском районе — деньги в сумме 2,5 млн рублей.

В Мегино-Кангаласском районе возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности на охоте. В местности «Илин Далба» обнаружен труп мужчины 1988 года рождения с огнестрельным ранением. Подозреваемый установлен.

В Якутске поступило сообщение о том, что в микрорайоне Марха неизвестный произвёл выстрелы по дому. Подозреваемый установлен.

В столице региона и Амгинском районе выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом за сутки не зарегистрировано. Однако сотрудники ГИБДД задержали 18 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Все они привлечены к ответственности.

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