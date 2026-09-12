Страшный пожар в Якутске: обнаружены два трупа

Страшный пожар ночью 11 сентября: в 20:54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. 2-я Пристанская в г. Якутск. К месту вызова были направлены силы 5 пожарно — спасательного отряда МЧС России.

К сожалению, после тушения пожара обнаружены трупы двух мужчин, 1954 и 1977 г.р., их личности устанавливаются. доставлен 1 пострадавший 1970 г.р.

Также с места пожара с отравлением угарным газом, ожогами в РБ №2 — ЦЭМП госпитализирован третий мужчина, 1970 г.р. Установление причин и обстоятельств пожара на контроле прокуратуры.

Страшный пожар повредил дом по всей площади – 65 кв.м. На тушение привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Происшествия пятницы: два падения с балкона, два трупа на пожаре…