Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

12.09.2026 09:44
чтение: 1 мин
Происшествия
#МЧС Якутии
#пожар в якутске
#смерти на пожаре

Страшный пожар в Якутске: обнаружены два трупа

страшный пожар

Страшный пожар ночью 11 сентября: в 20:54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. 2-я Пристанская в г. Якутск. К месту вызова были направлены силы 5 пожарно — спасательного отряда МЧС России.

К сожалению, после тушения пожара обнаружены трупы двух мужчин, 1954 и 1977 г.р., их личности устанавливаются. доставлен 1 пострадавший 1970 г.р.

Также с места пожара с отравлением угарным газом, ожогами в РБ №2 — ЦЭМП госпитализирован третий мужчина, 1970 г.р. Установление причин и обстоятельств пожара на контроле прокуратуры.

Страшный пожар повредил дом по всей площади – 65 кв.м. На тушение привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Происшествия пятницы: два падения с балкона, два трупа на пожаре…

Читайте также:

Источник: МЧС по Якутии
Фото: МЧС по Якутии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное