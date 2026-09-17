Стартуем: Якутия выбирает депутатов Госдумы и местную власть

Стартовало трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу

В Якутии открылись все участки для голосования. В списки избирателей Якутии внесено более 644 тысяч человек

Все 784 избирательных участка в Якутии начали работу под гимн России. Голосование пройдет в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.

В республике состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, дополнительные выборы народного депутата Якутии по Верхневилюйско-Горному округу, а также 25 муниципальных избирательных кампаний, в рамках которых замещаются 193 депутатских мандата.

С учетом разницы часовых поясов в шесть утра по Якутску первые избирательные участки в республике открылись в Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах. Часом позднее — в Верхоянском, Оймяконском и Усть-Янском, далее — все остальные.

В списки избирателей Якутии внесено более 644 тысяч человек. Наибольшая численность избирателей — в Якутске (206 087 человек), наименьшая — в Эвено-Бытантайском районе (2 077 человек). Для обеспечения прозрачности голосования в республике подготовлено более 1900 общественных наблюдателей, которые работают на участках.

Подсчет голосов начнется после завершения голосования 20 сентября. В этот день участки закроются в 20:00, после чего члены участковых комиссий приступят к подсчету голосов и подведению итогов.

В списках избирателей более 644 тысяч якутян



