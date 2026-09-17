Предприниматель и блогер Марина Платонова – Хомпорууна пишет в своем канале Хомпоррууна + Кистэлэн куус про ИИ.

— Когда молодой друг впервые показал искусственный интеллект, я сразу сказала:

— Вот это вещь!

Первое впечатление было необычным. Возникло ощущение, будто разговариваешь с очень спокойным собеседником.

Задаешь вопрос — получаешь ответ. Спрашиваешь еще — терпеливо объясняет снова.

Он не обижается, не перебивает, не спорит, не повышает голос и не поддается эмоциям.

С тех пор с ИИ мне легко и проще.

Я даже в шутку называю его своим другом — Иваном Ивановичем.

Чем больше работаю с ним, тем больше убеждаюсь: это один из самых полезных инструментов нашего времени.

Почему?

Потому что он работает очень быстро.

Пока человек ищет нужный закон или вспоминает, где видел документ, ИИ за считанные секунды помогает разобраться в вопросе, посмотреть на ситуацию с разных сторон, найти аргументы, проверить формулировки и иногда заметить то, что сам мог упустить.

Некоторые говорят:

— у вас стиль стал лучше, какие грамотные тексты стали…

И я отвечаю:

— Я пользуюсь искусственным интеллектом.

Один мой друг с самого начала говорил:

— Не рассказывай никому. Пусть думают, что ты сама.

Но я с этим категорически не согласна.

Почему нужно скрывать?

Разве человек становится менее грамотным от того, что умеет пользоваться современными технологиями?

Когда появился компьютер, никто не продолжал печатать на машинке только для того, чтобы доказать свою грамотность.

Когда появился интернет, никто не отказался от поиска информации в сети только потому, что раньше пользовался библиотекой.

Искусственный интеллект — такой же инструмент. Не более, но и не менее.

Но, без лишних скромностей, и раньше сама не плохо писала.

ИИ не проживает за меня ЖИЗНЬ.

Не несет ответственности за мои слова.

Но решение, что написать, что подписать и за что отвечать, всегда принимает человек.

Многие относятся к искусственному интеллекту с недоверием.

Иногда я даже думаю: может быть, они просто пользовались бесплатной версией?

Я заметила, что моя платная версия лучше понимает сложные вопросы, реже допускает логические ошибки, лучше удерживает длинный разговор и обычно дает более полные и аккуратные ответы.

Кроме того, в платной доступны функции памяти, благодаря которым помощник может учитывать ранее сохраненную информацию о пользователе.

Но и платная версия не безошибочна.

Поэтому важные сведения, законы и официальные документы всегда нужно проверять по первоисточникам.

И, пожалуй, не менее важно другое — научиться правильно задавать ВОПРОС-ы.

Очень часто именно от точности вопроса зависит качество ответа и по жизни.

Мир меняется очень быстро.

Не стоит бояться новых технологий. Гораздо разумнее научиться пользоваться ими с умом.

Именно человек должен управлять ИИ, а не наоборот.

Таково мое мнение на сегодня.

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