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12.09.2026 17:12
чтение: 1 мин
Якутск
#Валентин Романов
#Дмитрий Садовников
#евгений григорьев
#Якутск

Увольняется последний из моги… команды Григорьева

Увольняется последний из моги… команды Григорьева

Увольняется последний из могикан, то есть заместитель мэра Якутска из команды прежнего мэра Еегения Григорьева. Речь идет о Валентине Романове, заммэра Якутска по патриотическому воспитанию.

Заместитель главы Якутска по вопросам патриотического воспитания Валентин Романов покидает свою должность. Об этом Дмитрий Садовников сообщил сегодня, 12 сентября на встрече с журналистами за городом.

По словам Садовникова, Романов сам написал заявление об увольнении. 

Романов продолжит работу до конца сентября. Кандидатуры на его место пока нет — мэр сообщил, что сейчас будет подыскивать специалиста.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: "Эхо столицы"

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