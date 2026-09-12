Увольняется последний из моги… команды Григорьева
Увольняется последний из моги… команды Григорьева
Увольняется последний из могикан, то есть заместитель мэра Якутска из команды прежнего мэра Еегения Григорьева. Речь идет о Валентине Романове, заммэра Якутска по патриотическому воспитанию.
Заместитель главы Якутска по вопросам патриотического воспитания Валентин Романов покидает свою должность. Об этом Дмитрий Садовников сообщил сегодня, 12 сентября на встрече с журналистами за городом.
По словам Садовникова, Романов сам написал заявление об увольнении.
Романов продолжит работу до конца сентября. Кандидатуры на его место пока нет — мэр сообщил, что сейчас будет подыскивать специалиста.
Читайте так же «Үс Сэргэ»: как за месяц был построен один из главных символов Якутска
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий