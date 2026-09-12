Увольняется последний из моги… команды Григорьева

Увольняется последний из могикан, то есть заместитель мэра Якутска из команды прежнего мэра Еегения Григорьева. Речь идет о Валентине Романове, заммэра Якутска по патриотическому воспитанию.

Заместитель главы Якутска по вопросам патриотического воспитания Валентин Романов покидает свою должность. Об этом Дмитрий Садовников сообщил сегодня, 12 сентября на встрече с журналистами за городом.

По словам Садовникова, Романов сам написал заявление об увольнении.

Романов продолжит работу до конца сентября. Кандидатуры на его место пока нет — мэр сообщил, что сейчас будет подыскивать специалиста.

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