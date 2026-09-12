ЮДЭЧЭ — подарок Году единства народов России

Как известно, по решению президента Российской Федерации Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Учреждённая с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия национальная премия «Гордость нации» подвела итоги.

Рабочая группа «ЮДЭЧЭ» Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II стала победителем Всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2026» в номинации «Родные языки народов России». На конкурс представлен проект «Говорящие сердца Севера: лингвистическая карта будущего», направленный на сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных народов Севера.

Руководитель проекта — Николай Бугаев, доцент ИРОиПК, к.филол.н. В составе рабочей группы — Людмила Прокопьева, завкафедрой дошкольного, начального и инклюзивного образования, кстати, она сама представитель КМНС; Татьяна Колмогорова, старший преподаватель кафедры.

С 2024 года команда реализует комплексную научно-методическую и образовательную работу по сохранению родных языков КМНС. Главная цель проекта — создать условия, при которых язык сохраняется не только как учебный предмет, но и как живое средство межпоколенческого общения, носитель исторической памяти, традиционных знаний и культурной идентичности народа. Особенность проекта — системный и территориально ориентированный подход. Работа проводится непосредственно в арктических и северных районах Якутии с учетом языковой, социокультурной и образовательной ситуации каждой территории. Команда использует практику проблемно-ориентированного проектирования: изучает языковую ситуацию муниципалитетов, выявляет проблемы и ресурсы, совместно с территориями разрабатывает проекты по созданию речевой среды, вовлечению детей и семей, повышению мотивации к изучению родных языков и развитию межведомственного взаимодействия, ведь процесс развития языкового многообразия начинается с умения слышать друг друга за одним столом.

Незадолго до этого радостного события, в рамках празднования Дня языков народов России, на базе Института состоялось заседание литературного клуба «БукБариста». Встреча под символичным названием «Диалог культур», превратилась в настоящий праздник живого слова, объединила сердца юных исследователей родного края. Организаторами теплой встречи за чашкой чая выступили рабочая группа «ЮДЭЧЭ» и кафедра гуманитарного образования в лице Любови Андросовой, завкафедрой, и Февроньи Ядрихинской, старшего преподавателя.

В атмосфере открытого микрофона прозвучали голоса будущего нашей республики. Участниками события стали обучающиеся МОБУ «Гимназия «Центр глобального образования», МОБУ СОШ №26 и МОБУ «Айыы Кыһата» ГО «город Якутск». В неформальной обстановке ребята совершили увлекательное путешествие по этнокарте Якутии. Вместе с наставниками состоялось знакомство с обрядами и обычаями народов Якутии: русских, якутов, эвенков. Звучание родной речи переплеталось с рассказами о древних легендах, создав живую связь между поколениями.Кульминацией встречи стало совместное творчество: дети создали арт‑объект на тему «Что объединяет все народы». В линиях, красках и символах ребята отразили главное: уважение к традициям, ценность родного слова и силу единства в многообразии. Благодаря усилиям организаторов рабочей группы «ЮДЭЧЭ» и кафедры гуманитарного образования встреча доказала, что язык живет там, где есть искренний диалог. Событие стало важным шагом в укреплении межнационального согласия, наглядно показав школьникам, что истинная культура рождается на стыке традиций.

Добавим, Николай Иннокентьевич приглашен на торжественную церемонию награждения победителей премии, которая состоится в ноябре. Премия учреждена Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Государственной думой РФ, Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

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