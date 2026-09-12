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12.09.2026 09:31
чтение: 1 мин
Происшествия
#падение с балкона
#прокуратура якутии

Опять в Якутске! Еще одно падение с балкона — юноша выжил

падение с балкона

В г. Якутске в больницу с травмами госпитализирован юноша, 2007 г.р., после падения с балкона квартиры на 6 этаже дома по ул. Лермонтова. Это уже второй случай за день падения в балкона в столице республики.
Напомним. вчера в Якутске произошел трагедия в микрорайоне Прометей — погибла девочка, 2019 г.р., которая скончалась в результате падения с балкона квартиры, расположенной на 9 этаже дома по пр. М. Николаева г. Якутска.

По предварительным данным Следкома Якутии, днем 11 сентября 2026 года девочка, оставшись на какое-то время дома с сестрой без присмотра взрослых, выпала из окна балкона, расположенного на 9 этаже многоквартирного жилого дома города Якутска.

На месте происшествия следователем СО по городу Якутску и следователем-криминалистом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проведен осмотр, выполняются следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств и причин произошедшего.

На месте ЧП работает прокуратура

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