Мэр варит уху!

Накануне Дня города Якутска Дмитрий Садовников встречается с журналистами в загородном комплексе «Чочур Муран». Ответив на первые вопросы за столом, вся компания переместилась во двор, где Дмитрий Дмитриевич варит уху! Самолично. Из колымского чира.

Садовников родом из Среднеколымского улуса. Рыбу ему отправили оттуда, попросил знакомого. Ньюсмейкер убежден, что чир должен иметь вкус чира. Поэтому приправы он не жалует. Хорошей рыбе они не нужны, считает северянин. Мэр ловко разделывает рыбу якутским ножом, чувствуется сноровка.

Дим Димыч знает, что его называют именно так. Даже на федеральном уровне, отметил он. Да и канал его так и называется – Дим Димыч, бренд сформировался сам собой.

В приготовлении ухи помогает Егор Попов руководитель аппарата мэрии.

Мэр продолжает отвечать на вопросы журналистов.

— Я по жизни активный товарищ и после выборов не собираюсь снижать присутствие в информационном поле. Если только вы, журналисты, перестанете писать обо мне, — заявил Садовников, помешивая уху в чане.

Впечатлениями от ухи мэра SakhaLife непременно поделится.

P.S. Ох, и хороша уха от Садовникова! Уха поспела, а вопросы от журналистов продолжаются.

В конце пресс-конференции Дмитрий Садовников обратился к журналистам: я открыт к общению. Прошу об одном — объективно освещать работу городской администрации. Готов к любой критике, но к объективной и обоснованной.

Читайте так же Эдик Якут захрапел с ВИП-места в самый пафосный момент!