Дети на мотоцикле: очередное ДТП с травмами

В Мегино-Кангаласском районе в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. На дороге селе Майя Мегино-Кангаласского района 11 сентября произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

По предварительным данным, 15-летний водитель мотоцикла «Минск» двигался по второстепенной трассе со стороны села Беке в сторону Майи. На перекрестке неравнозначных дорог на 32-м километре трассы «Амга» он не уступил путь грузовику «Фотон», который следовал по главной дороге со стороны Амги в сторону Нижнего Бестяха, и допустил столкновение. В результате ДТП несовершеннолетние водитель и пассажир мотоцикла с травмами доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка.

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