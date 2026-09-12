Учитель эвенского языка из Якутии вошла в тройку лучших в России

Замечательная новость из Липецка. Учитель эвенского языка и литературы школы-интерната «Арктика» Надежда Максимовна Очирова заняла третье место во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы», сообщает в своем канаде глава Якутии.

Надежда Максимовна сама выпускница «Арктики». Она окончила школу с золотой медалью, а теперь преподает в родной школе. В этом году выпускница «Арктики» Алтанэй Сидорова первой в истории республики получила 100 баллов на экзамене по эвенкийскому языку.

Специальный приз «Учительской газеты» в номинации «Слово, которое объединяет» получила учитель якутского языка и литературы Легойского лицея-интерната Усть-Алданского улуса Валентина Иннокентьевна Тищенко. Якутию также достойно представила воспитатель детского сада «Солнышко» из Сунтара Туйаара Геннадьевна Васильева.

Поздравляю наших педагогов с прекрасным выступлением! Для каждого родного языка самое главное, чтобы его знали, любили и передавали детям. Именно учителя сохраняют эту живую связь поколений и помогают каждому ребенку понимать свои корни, знать историю и культуру своего народа.

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