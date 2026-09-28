Опять трагедия на ночной дороге: Есть погибший

ДТП в Чульмане: водитель выехал на встречную полосу, есть погибший

Водитель Toyota Wish столкнулся с автомобилем Nissan Jukе

В поселке Чульман Нерюнгринского района ночью с 27 на 28 сентября водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Jukе. Молодой водитель Nissan скончался на месте. О пришествии сообщили в Управлении Госавтоинспекции МВД по Якутии.

По информации ведомства, около одиннадцати ночи 46-летний водитель на автомобиле Toyota Wish совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Jukе, двигавшимся на встречном направлении.

От полученных травм 25-летний водитель автомобиля Nissan Juke скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на нерегулируемом перекрестке в поселке Беркакит Нерюнгринского района при столкновении с автомобилем погиб мотоциклист.

«Выезд на встречную полосу – одно из самых опасных и грубых нарушений ПДД. Лобовые столкновения, которые происходят по этой причине, характеризуются высокой скоростью сближения транспортных средств. У водителей практически не остается времени на реакцию и спасительный маневр, а тяжесть травм и вероятность летального исхода возрастают многократно», – предупреждают сотрудники Управления.