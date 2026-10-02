Верховный Суд Якутии лишил отца погибшего военнослужащего права на выплаты

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) рассмотрела в апелляционном порядке гражданское дело по иску матери погибшего военнослужащего к его отцу о признании его утратившим право на получение установленных законом выплат и льгот в связи с гибелью сына.

Судом первой инстанции установлено, что 24 августа 2026 года на территории проведения специальной военной операции погиб сын сторон. Брак между родителями был прекращён в 1996 году. Истец — мать погибшего солдата — пояснила, что ответчик не воспитывал сына, не имел с ним родительской связи, ребёнок постоянно проживал с ней. Женщина просила признать отца утратившим право на получение страховой суммы, единовременного пособия и иных льгот, прав и привилегий.

Ответчик с иском не согласился, пояснил, что интересовался судьбой сына, очень любил и хранит его фотографии.

Хангаласский районный суд отказал в удовлетворении исковых требований, указав, что доводы истца о полном отсутствии участия ответчика в жизни сына опровергаются материалами дела. В частности, суд первой инстанции сослался на положительную характеристику ответчика с места работы, где он трудится охранником с 2023 года, не допускал нарушений дисциплины и характеризуется как честный и порядочный сотрудник. Кроме того, ответчиком были представлены 10 фотографий из семейного архива, на которых запечатлён сын с отцом в возрасте 4, 5, 8 и 12 лет. Районный суд пришёл к выводу, что данные снимки объективно подтверждают непрерывное, близкое общение отца и сына на протяжении различных периодов несовершеннолетия.

Истец не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу Верховный Суд Республики Саха (Якутия). Женщина просила отменить решение и принять новое о признании родителя утратившим право на получение установленных законом выплат и льгот в связи с гибелью военнослужащего.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, изменила решение Хангаласского районного суда и лишила выплат нерадивого отца. Суд отметил, что представленные ответчиком фотографии не подтверждают его фактическое участие в воспитании сына, поскольку не свидетельствуют о систематической заботе и материальной поддержке или участии в жизни ребёнка. Решение вступило в законную силу.