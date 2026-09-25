Экстренная госпитализация: ЧП на многоэтажке

В Якутске 18-летняя девушка выпала из окна квартиры

В Якутске госпитализирована 18-летняя девушка, которая выпала из окна квартиры жилого дома. Об этом сообщается в сводке прокуратуры Якутии.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в доме на ул. Субурусского.

Пострадавшую госпитализировали в РБ №2. Характер полученных травм не уточняется.