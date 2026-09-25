25.09.2026 10:16
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Экстренная госпитализация: ЧП на многоэтажке
В Якутске 18-летняя девушка выпала из окна квартиры
В Якутске госпитализирована 18-летняя девушка, которая выпала из окна квартиры жилого дома. Об этом сообщается в сводке прокуратуры Якутии.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в доме на ул. Субурусского.
Пострадавшую госпитализировали в РБ №2. Характер полученных травм не уточняется.
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Источник: прокуратура Якутии
Фото: Эхо столицы
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