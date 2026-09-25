Даже умерший человек имеет право на личную тайну

Отец искал ответ в телефоне умершего сына, но закон оказался сильнее родства

Сына жителя Якутии нашли без признаков жизни в арендованном жилье в Новосибирске. Следователи проверили обстоятельства и в августе 2023 года отказались возбуждать уголовное дело: пришли к выводу, что события преступления не было.

Но для отца, судя по всему, точка на этом не была поставлена, официальный отказ в возбуждении дела его, очевидно, не убедил настолько, чтобы перестать искать ответы самостоятельно, он хотел понять, что происходило с сыном перед смертью: с кем тот разговаривал, что писал, какие фотографии и видео хранились в данных оператора. 11 мая 2026 года гр.В обратился в «Мегафон» и попросил предоставить записи разговоров, сообщения, фото, видео и другие файлы сына за 2023 год. Представитель оператора, как указано в решении, даже отказался принять заявление и дать письменный ответ, тогда отец пошёл в суд.

Для обычного человека логика проста: это мой умерший сын, я пытаюсь понять, что с ним произошло. Для закона слова «я отец» ключом от чужой переписки не являются.

Якутский городской суд решил, что тайна телефонных разговоров и сообщений человека не исчезает вместе с его смертью. Она не переходит родственникам по наследству, как квартира или автомобиль. Если сын при жизни не разрешил передавать отцу свои разговоры и переписку, отец юридически остаётся для оператора третьим лицом.

То есть, после смерти личная переписка не превращается автоматически в семейный архив.

Суд указал и путь, по которому такие сведения вообще можно получить: уголовное производство. Следователь в предусмотренных законом случаях обращается в суд и получает разрешение на доступ к тайне связи. Но постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 6 августа 2023 года гр.В не обжаловал. Поэтому уголовного дела не было, следственных действий — тоже, а гражданский суд не вправе просто заменить собой следователя и приказать оператору раскрыть чужую тайну.

29 мая Якутский городской суд отказал отцу, 26 августа Верховный суд Якутии оставил решение без изменения, несмотря на его жалобу.

PS Отец пытается заглянуть в последние месяцы жизни сына, надеясь найти там объяснение его смерти, а закон отвечает ему холодно и последовательно: даже умерший человек имеет право на личную тайну — в том числе от самых близких.