Министр просвещения РФ рассказал, как будут работать школы во время выборов

Формат занятий в эти дни определяет каждое образовательное учреждение, исходя из требований безопасности и особенностей организации учебного процесса

Российские школы в период выборов будут работать в обычном режиме там, где есть возможность обеспечить раздельные потоки граждан. Там, где такой возможности нет, для учеников организуют дополнительное образование и внеклассные мероприятия, заявил ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Там, где есть возможность обеспечить отдельные потоки граждан, школы будут работать в обычном режиме. Где этой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия. У нас широкие возможности организовать дополнительное образование для школьников, не отменяя учебный день», — сказал Кравцов.

Он также отметил, что формат занятий в эти дни определяет каждое образовательное учреждение, исходя из требований безопасности и особенностей организации учебного процесса. «Такой подход позволяет обеспечить безопасность учащихся и бесперебойную работу избирательных участков, а также сделать дни выборов интересными и полезными для школьников за счет альтернативных форм обучения и досуга», — добавил министр просвещения.

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