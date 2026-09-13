«Золотая осень» Нюрбинских писателей – из дневника библиотекаря

Золотая осень! Пора, когда каждый из нас спешит собрать свой урожай, начинается новый учебный год, ну и подведение предварительных итогов финансового года, осенние выборы. А я расскажу про свой осенний визит в Нюрбу, и не только.

В 2024 году Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) и Нюрбинский район заключили соглашение о развитии библиотечно-информационного дела и культуры.

Первые дни командировки были связаны с участием в семинаре «Актуальные вопросы развития деятельности учреждений культуры». Как работник Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия), основной упор сделан мною на качество оказания услуг населению, монетизацию и масштабирование продуктов и на раскрытие важности стратегической цели развития Республики Саха (Якутия) – высокий уровень жизни человека. Основная цель достижения указанной стратегической цели — сохранение культурного наследия и единства многонационального народа Республики Саха (Якутия). Отрасль культуры считается важнейшим фактором повышения уровня качества жизни и единства общества, способствует укреплению гражданской идентичности и единства народов Республики Саха (Якутия), создает условия для формирования гармонично развитой личности, продолжающей традиции и обычаи предыдущих поколений.

В семинаре приняли участие глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев и руководитель Департамента культуры и молодежной политики Розалия Тихонова. Департамент держит курс на обеспечение необходимых условий для реализации прав населения на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к культурным ценностям.

Посещая Нюрбинскую МЦБС им. Ф.Г. Сафронова, с восхищением отмечу: в библиотеке кипит настоящая работа, директор Юлия Васильева с большой гордостью и благодарностью в адрес главы Нюрбинского района, Департамента культуры и молодежной политики, рассказала про поддержку учредителя, в том числе гранттовую. Действительно, библиотека Нюрбы регулярно выигрывает гранты. Разве не является это даром библиотеки населению, когда консолидация общества — императив нашего времени.

В современном мире библиотеки не утратили своей актуальности, а приобрели новые стратегические функции. Директор Национальной библиотеки республики Саргылана Максимова ежегодно утверждает для реализации план, который динамично затрагивает основные направления деятельности библиотек региона. Сегодня создаются уникальные цифровые продукты, электронные каталоги, оцифровываются редкие книги, масштабируются мероприятия по чтению, обеспечивается консервация и реставрация библиотечного фонда республики. Всех направлений деятельности Центральной библиотеки Республики Саха (Якутия) здесь точно не перечислить, их множество, они все уникальные, интересные, доступные и стратегические.

Стоит отметить Арктический государственный университет искусств, культуры и креативных индустрий. Участие Агуикки в развитии культуры в Нюрбинском районе многогранное. Благодаря Агуикки, в районе действует Концепция развития культуры, которая была разработана с участием выдающегося деятеля культуры — прекрасной, мудрой Ульяны Алексеевны Винокуровой. Уход из жизни великого мыслителя и человека, посвятившего свою добрую жизнь служению родному народу, науке, культуре — большая потеря для республики. Концепция в районе живет, проходит цикл со своими стратегическими направлениями.

Ректор Агуикки Саргылана Игнатьева вносит неоценимый вклад в развитие муниципальных образований республики. Отрадно, что главы районов поддерживают инициативы Агуикки, Национальной библиотеки республики. Агуикки и Национальная библиотека республики, эффективно реализуя Указы Президента РФ, Главы Республики Саха (Якутия), исполняют значимую роль в формировании интеллектуального потенциала республики, развитии человеческого капитала. Сегодня человеческий капитал является ценным ресурсом.

Ежегодно в сентябре в Нюрбинском районе проходит мероприятие поэзии «Золотая осень». В рамках мероприятия прошел ряд прекрасных презентаций новых книг. Авторы — люди из разных отраслей, что является еще одним из доказательств того, что книга — это фундаментальный механизм, который на протяжении веков двигает общество вперед, формирует нации и определяет вектор развития человечества. Итак, славная Якутия получила в дар следующие книги: «Красная черта» — автор Лидия Степанова, «Иэйиим кыымнара» — автор Гаврил Монастырев – Уйусхан.

А теперь про главное событие в рамках «Золотой осени». Дикимдинской сельской библиотеке — Филиалу №2 МКУ «Нюрбинская МЦБС» Нюрбинского района РС(Я) присвоено имя писателя-прозаика, журналиста, члена Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР Степана Прокопьевича Федотова. Поздравляю Светлану Никандровну Павлову, которая вот уже свыше 45 лет руководит филиалом.

Раскрою свою тайну: Я здесь с начальных классов читала книги, брала домой. Книги были до того интересные, что читала их по несколько раз и, случалось, возвращала с опозданием. Светлана Никандровна не ругала, но предупреждала об ответственности. Пожелаю библиотеке творческих успехов!

В селе Дикимдя есть величественное место «Дьөттун алааьа», где жил писатель Степан Федотов. Удивительно, но какая бы дождливая погода не стояла, в день мероприятия «Золотая осень» обязательно проглядывает солнце, царит добрая атмосфера и веет тёплым воздухом. Сила природы! Энергия соприкосновения поколений! В этом прекрасном месте всегда с восхищением слушаем стихи писателя от Луизы Акимовны, моей родной тети, Учителя учителей республики, Почетного гражданина Дикимдинского наслега, члена Библиотечной Ассоциации РС(Я).

Поздравляю тетю Луизу с присуждением почетного знака «За вклад в социально-экономическое развитие города Нюрба». Пожелаю и в дальнейшем проводить творческие мероприятия, посвященные развитию культуры в районе, республике!

Главе Дикимдинского наслега Прокопию Осипову, жителям села пожелаю успешной реализации всех намеченных планов!

Мой рабочий визит завершился творческим мероприятием, посвященным 60-летнему юбилею писателя Александра Петровича Александрова. Слушая каждого выступающего на юбилее, была поражена творчеством писателя. Удивительно, что человек имеет безграничный талант от экономиста до писателя. Как говорится, снимаю шляпу! Удостоена чести быть рядом с творческими людьми, которые всегда движутся к еще непокоренным вершинам. Воистину, Россия — страна талантов! Нюрбинский район славится творческими людьми. Желаю писателям Нюрбинского района доброго здоровья, благополучия и оптимизма!

В завершение своего скромного дневника, отмечу политику Главы и Правительства региона, направленную на реализацию государственной культурной политики. Министр культуры и духовного развития региона Афанасий Ноев, обращая внимание на доступность услуг культуры на территории Республики Саха (Якутия), формирует единое культурное пространство региона через работу библиотек, образовательных учреждений, музеев, театров, архивов. В моем творческом плане — собрать вдохновляющие цитаты министра, которые закладывают основу для понимания общественной миссии культуры как важного инструмента развития общества.

Свое особое внимание направляю также на деятельность заместителя председателя Правительства республики Сергея Местникова, которая связана с культурой. Читая с интересом его выступления, восхищаюсь вдохновляющими цитатами, имеющих значимую роль для развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей, языковой политики. Вот одна из цитат из патриотического урока для учащихся 8 класса Физико-технического лицея имени академика В.П. Ларионова в городе Якутске: «Чем больше вы узнаете о своем крае, городе, стране, тем лучше будете понимать, что вы — патриоты России и своей республики, носители языка и культуры своего народа».

Сегодня культура, являясь национальным приоритетом, признана важнейшим фактором роста качества жизни, залогом динамичного социально-экономического развития России. Только эффективная культурная политика может заложить основы для будущего нашей страны.

Вперед, Якутия!

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Маргарита ТАТАРИНОВА.