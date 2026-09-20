Голосование показало самые оппозиционные и самые лояльные улусы Якутии

Самым оппозиционно настроенным оказался Аллаиховский улус.

По предварительным данным, по партийным спискам там выиграл КПРФ (29,51%), по одномандатному округу выиграла Нюргуяна Заморщикова, партия «Новые люди» (30,24%). К слову сказать, там голосовал председатель правительства Кирилл Бычков, и по сей день там находится.

По предварительным данным, Федот Тумусов, «Справедливая Россия», выиграл в Булунском (31,35%), Верхнеколымском (27,08%) и Нижнеколымском районах (30,21%).

В большинстве районов на этот час лидируют «Единая Россия» и Петр Шамаев.

Самыми лояльными к власти, то есть к «Единой России» стали Намский (59,85%), Мегино-Кангаласский (59,74%), и Среднеколымский улусы (59,65%).

Петр Шамаева больше всего набрал в Намском (53,15%) , Амгинском (52,06%), и Мегино-Кангаласском улусах (52, 05%).

Напомнимаем, что это предварительные данные. Продолжается подсчет голосов в некоторых районах и в Якутске, где голосует почти треть избирателей республики.

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