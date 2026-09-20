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21.09.2026 08:51
чтение: 0 мин
Политика
#выборы в госдуму

Ничего себе расклад! Главные выборы пятилетки

Шамаев набрал 33,5 тысячи голосов на выборах в Госдуму по Якутску и Жатаю

В распоряжении «Эхо столицы» оказался протокол Якутской городской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по Якутскому одномандатному округу №29.

По данным документа, бюллетени получили 108 912 избирателей.

Результаты кандидатов:

  1. Петр Шамаев — 33 494
  2. Федот Тумусов — 18 461
  3. Нюргуна Заморщикова — 16 110
  4. Айаан Васильев — 14 337
  5. Анатолий Ноговицын — 13 001
  6. Гаврил Парахин — 4 850
  7. Владимир Ю — 3 181
  8. Анна Сыромятникова — 2 057
  9. Алексей Лаптев — 1 162

Действительными признаны 106 653 бюллетеня, еще 2 141 — недействительными.

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Источник: Эхо столицы
Фото: ЦИК Якутии

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