21.09.2026 08:51
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Ничего себе расклад! Главные выборы пятилетки
Шамаев набрал 33,5 тысячи голосов на выборах в Госдуму по Якутску и Жатаю
В распоряжении «Эхо столицы» оказался протокол Якутской городской территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по Якутскому одномандатному округу №29.
По данным документа, бюллетени получили 108 912 избирателей.
Результаты кандидатов:
- Петр Шамаев — 33 494
- Федот Тумусов — 18 461
- Нюргуна Заморщикова — 16 110
- Айаан Васильев — 14 337
- Анатолий Ноговицын — 13 001
- Гаврил Парахин — 4 850
- Владимир Ю — 3 181
- Анна Сыромятникова — 2 057
- Алексей Лаптев — 1 162
Действительными признаны 106 653 бюллетеня, еще 2 141 — недействительными.
Айсен Николаев: Выборы завершились
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Источник: Эхо столицы
Фото: ЦИК Якутии
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