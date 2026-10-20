Ежедневный гороскоп на среду 21 октября 2026 года

Среда кажется днем, когда человек находится на распутье. До выходных кажется так долго, но с другой стороны — впереди всего несколько дней.

гороскоп на среду 21 октября

Луна без курса

Гороскоп на 21 октября 2026: 11, 12 лунный день. Растущая Луна. Сегодня с 11:15 до 16:00 по московскому времени избегайте покупок, кроме продуктов и топлива, а также принятия важных решений. После этого Луна перейдёт из Водолея в Рыбы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Если сегодня вы тщательно подготовитесь, займётесь исследованиями или проведёте негласные переговоры, то сможете улучшить своё финансовое положение. В любом случае у вас будет сильная позиция для переговоров. А тайные свидания и страстные отношения обещают быть особенно горячими.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасный день для общения с друзьями и единомышленниками, поэтому постарайтесь выйти в свет и поговорить с людьми. Отношения с партнёром, супругом или супругой и близкими друзьями будут тёплыми и приятными. Возможен сюрприз, связанный с деньгами или имуществом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы в центре внимания! Люди замечают вас чаще обычного, а некоторые могут узнать подробности вашей личной жизни. Возможно, придётся позаботиться о своей репутации. К счастью, коллеги видят вас в выгодном свете. Не исключены флирт или начало романтических отношений. Будьте гибкими: человек, наделённый властью, может вас удивить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня возможны неожиданные новости о других странах или людях иной культуры. Может внезапно появиться возможность отправиться в путешествие — или изменятся уже намеченные планы поездки. При этом день отлично подходит для общения, флирта, встреч, спортивных развлечений и весёлого времяпрепровождения с детьми.

Лев (23 июля — 22 августа)

Перепроверьте банковские данные: неожиданное событие может повлиять на ваши финансы или общее имущество. Зато сегодня вам будет приятно принимать гостей. Возможно, вы купите что-нибудь красивое для дома или получите подарок.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День обещает быть неоднозначным. С одной стороны, отношения с руководством, супругом или супругой и партнёрами могут преподнести сюрпризы — действуйте осторожно. С другой стороны, большая часть общения будет дружелюбной и тёплой. Наслаждайтесь красотой того, что окружает вас в повседневной жизни!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Привычный рабочий ритм сегодня может нарушиться. Возможны поломки оборудования. Однако ваши действия способны увеличить доход или создать основу для роста заработка в будущем. Не исключено, что вы купите что-нибудь красивое для рабочего места: обстановка заметно влияет на ваше настроение.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родителям сегодня стоит быть особенно внимательными: для детей возможен повышенный риск случайных травм. Кроме того, планы встреч и развлечений могут внезапно измениться — перепроверьте детали. Но в целом это замечательный день для общения! В любви всё складывается благоприятно. Наслаждайтесь искусством.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Заполните холодильник: сегодня дома и в отношениях с близкими возможны неожиданности. Может произойти что угодно. Тем не менее в целом общение с семьёй будет приятным. Вам также понравится делать свой дом красивее и уютнее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Оставьте в расписании запас времени на случай неожиданностей: планы могут внезапно измениться. Будьте внимательны к тому, что говорите и делаете, — сегодня возможен небольшой риск случайных происшествий. К счастью, день прекрасно подходит для общения с друзьями и участия в групповых мероприятиях. Общайтесь в своё удовольствие!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня берегите деньги и вещи от потери, кражи или повреждения. Возможны неожиданные расходы на встречи, развлечения, спорт или детей. В более широком плане ваша способность произвести впечатление на влиятельного человека может помочь увеличить достаток. Звон монет уже слышен!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и образует гармоничную связь с Венерой, создавая тёплую атмосферу в отношениях с окружающими. Поэтому вам захочется выйти в свет и приятно провести время. Вы также почувствуете желание заботиться о близких и оберегать их. Возможно, захотите украсить дом. Однако приготовьтесь к домашнему сюрпризу — чему-то необычному.

Если сегодня ваш день рождения

Сегодня с вами празднует день рождения актриса Елена Санаева (1942) и актёр Эндрю Скотт (1976).

Вы идеалистичны, обаятельны и внимательны к людям. Вы также проницательны и заботитесь о благополучии окружающих. В этом году перемены принесут вам больше личной свободы. Отпустите всё, что мешает вашему росту и движению вперёд. Ищите новые возможности и будьте готовы действовать быстро. Доверяйте интуиции. Путешествуйте и расширяйте кругозор.

Ещё по теме: