восточный гороскоп на ноябрь 2026

Прогноз для всех знаков восточного зодиака

В нашем материале читатели Сахалайф узнают, что советует восточный гороскоп на ноябрь представителям разных знаков китайского зодиака.

Крыса

В ноябре придётся корректировать договоренности, вероятно, поменяется график задач на работе. Также сможете заработать дополнительные деньги, но нужна скрупулезность с бумагами. Если будут трения с родными, делайте первый шаг и закрывайте их скорее. Запаситесь таблетками от мигрени (она возможна в конце осени). Запланированная дорога может сорваться, займитесь вместо этого домашними хлопотами. Как отмечает 7 дней ноябрь для Крыс месяц глубоких эмоциональных открытий.

Бык

В начале месяца можете заниматься ремонтами, наймом специалистов, покупкой материалов. К середине ноября может случиться поездка в компании старого друга, семейные дела. По здоровью – следите за суставами. На работе надо быть гибче, даже где-то уступить начальству.

Тигр

В начале месяца вы можете загореться идеей, но заняться ею сполна не сможете из-за рабочей нагрузки. К середине ноября удачны сделки с транспортом, но могут случиться споры в семье, которые нужно вовремя проговорить. Чтобы не рисковать здоровьем ЖКТ, питайтесь только дома, готовьте из качественных продуктов. Старайтесь сдерживаться на людях, избегая конфликтов.

Кролик

Месяц может начаться с неприятных поломок в быту, порой даже мастера придётся вызывать. В это же время не занимайтесь денежными делами, не берите кредитов и не влезайте в долги. В середине ноября ждите сюрприза от родственников. Но старайтесь не пребывать на сквозняке, иначе — ОРВИ. К концу месяца можете отправиться в командировку или на семинар.

Дракон

Многих ждут юридические формальности в начале месяца. Походы по нотариусам, в МФЦ за справками… Внезапно могут вернуть долг, что вы даже решитесь на крупное приобретение. На капризы домочадцев реагируйте ровнее, не так категорично. Самочувствие может пошатнуться из-за хронических неполадок, но вы уже научились гасить это на корню. Наведите порядок с документами.

Змея

В первые дни ноября грядут трения с коммунальными службами (сверки, платежи). Позже будет шанс получить быстрый приработок. Середина периода удивит встречей с человеком из прошлого. Но чувства будут смешанными. Если не будете напитываться негативными новостями до отхода ко сну, самочувствие будет лучше. Иначе психосоматика даст о себе знать.

Лошадь

На работе в начале ноября возможны корректировки графика. Это может повлиять на личное время. Во второй декаде, если сможете действовать быстрее, то успеете что-то приобрести по выгодной цене. Старайтесь хорошо высыпаться и укладываться до 11 вечера. К концу ноября могут пожаловать гости издалека.

Коза

В первой декаде месяца могут начаться неполадки с сантехникой, что добавит хлопот. Если в делах будут бюрократические проволочки, действуйте настойчивее, со знанием прав. К середине месяца будет шанс отдохнуть с родными людьми. Ешьте меньше сладостей, замените сдобу фруктами. Не позволяйте крупных и необдуманных трат и спора со случайными людьми.

Обезьяна

В первой половине ноябре вы можете что-то оформлять (покупку, продажу). На работе могут разгореться конфликты с коллегами, которые решаться через начальство. Не упустите возможность нарастить доход. Предложения могут поступить в середине ноября. Не напрягайте зрение, делайте перерывы в работе за компьютером. Старайтесь не задерживаться на работе (выполняйте отчеты вовремя).

Петух

Вас может озадачить тема налогов в начале ноября, может даже доведётся сходить в ФНС. Первая половина месяца может наладить общение с родным человеком. Будьте бдительны на улице среди людей (легко можно быть обманутым). Старайтесь не иметь дела с аллергенами, иначе возможны обострения. По деньгам – не ввязывайтесь в авантюрные дела.

Собака

В начале месяца могут закрасться ошибки в банковских документах. Судьба даст шанс заключить мир и прояснить ситуацию с человеком, с которым поссорились (друг, родственник). Позже можете позволить себе шопинг, чтобы обновиться к зиме. Если будете активны, продолжите заниматься зарядкой и прогулками, то останетесь при хорошем самочувствии. На работе удастся завершить проект, но придётся сконцентрировать на нём все силы.

Свинья

В начале месяца вас порадуют приятные вести от знакомых людей. Чтобы не было проблем с пищеварением, не отклоняйтесь от стандартного питания. Во второй декаде ноября сумеете выгодно вложить небольшие средства. Будьте в тепле, чтобы сквозняк не спровоцировал простуду. К концу ноября могут пожаловать незапланированные гости.

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