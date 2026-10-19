Ежедневный гороскоп на вторник 20 октября 2026 года

Пришел вторник, а лучше бы деньги

гороскоп на вторник 20 октября 2026 года

Луна сегодня

Гороскоп на 20 октября 2026: 10, 11 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

День может быть приятным, наполненным дружеским общением и романтикой, если вы избежите напряжённых разговоров о совместном имуществе, наследстве и общих ресурсах. Сосредоточьтесь на том, что приносит радость и помогает находить общий язык. Держитесь подальше от тех, кто стремится настоять на своём, не учитывая ваши интересы.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы в центре внимания: окружающие замечают вас чаще обычного. Более того, вы производите прекрасное впечатление — вас воспринимают как дружелюбного, душевного, щедрого и обеспеченного человека. Однако в отношениях с партнёром, супругом или близкими друзьями возможна борьба за лидерство. Не втягивайтесь в неё: выяснение отношений лучше отложить.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Общение сегодня может складываться по-разному. В основном вы будете дружелюбны, полны оптимизма и готовы узнавать новое и делиться знаниями. Особенно привлекательными покажутся короткие поездки и возможность чему-то научиться или кого-то научить. А вот споров о том, кто главный на работе, лучше избегать.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы настроены доброжелательно и щедро по отношению к окружающим. Возможно, настолько щедро, что захотите отдать чуть ли не всё, что имеете! Помните об этом, если предстоит делить имущество или распоряжаться общими ресурсами. Сохраняйте благоразумие и трезво оценивайте свои возможности.

Лев (23 июля — 22 августа)

Тёплые отношения с партнёром, супругом и близкими друзьями поднимут вам настроение. Однако домашний спор, возможно с кем-то из родственников, способен омрачить этот приятный день. Не вступайте в борьбу за власть: такие конфликты сегодня могут оказаться особенно напряжёнными и эмоциональными.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В целом день обещает приятную рабочую атмосферу. Вопросы здоровья и забота о домашнем питомце тоже могут подарить радость. Тем не менее разговоры с соседями, родственниками, братьями или сёстрами рискуют превратиться в мелочные споры или стать утомительными. Если это произойдёт, лучше вовремя выйти из разговора.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Прекрасный день для романтики! Он отлично подходит для свидания или светского мероприятия, особенно в компании любимого человека. Игры с детьми и спортивные события также доставят удовольствие. Однако будьте осторожны в разговорах о деньгах: они могут привести к попыткам контролировать друг друга или спорам о том, кому что принадлежит.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Общение с членами семьи, особенно с женщинами, будет тёплым и приятным. И всё же кто-то или что-то может нарушить эту гармонию, требуя слишком много вашего внимания. Возможно, в важных для вас отношениях происходят перемены, которые вызывают тревогу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

День пронизан оптимизмом — именно так, как вы любите. Планы путешествий выглядят заманчиво; благоприятно могут складываться и дела, связанные с издательской деятельностью, СМИ, медициной и правом. Однако тем, кто состоит в тайных романтических отношениях, сегодня может показаться, что они оказались в ловушке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Финансовые обсуждения и деловые переговоры сегодня обещают быть удачными. Достигнутые договорённости могут принести выгоду и вам, и другой стороне. Однако друг или участник коллектива может предъявить к вам повышенные требования. Действуйте осмотрительно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке и образует благоприятный аспект с Юпитером, что способствует хорошему настроению, душевности и щедрости. В то же время у влиятельного человека — начальника, родителя или важной персоны — могут быть свои планы на вас. Не исключено, что он потребует вашего внимания. Учитывайте это и действуйте тактично.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вопросы работы, здоровья и заботы о питомце сегодня складываются благоприятно и дают повод для оптимизма. Однако если у вас есть романтическая связь с человеком издалека или представителем другой культуры, его ожидания и требования могут поставить вас в затруднительное положение.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился актёр и музыкант Вигго Мортенсен (1958) и телеведущий Владимир Соловьёв (1963).

Вы чувствительны, творчески одарены и умеете выражать свои мысли и чувства. У вас развито визуальное восприятие и сильные аналитические способности. Этот год посвящён труду и созиданию. Укрепляйте внутреннюю опору и закладывайте прочный фундамент в практических делах. Ключ к успеху — простота. Возьмите заботу о здоровье в свои руки: физическая активность будет играть важную роль. Сохраняйте практичность и здравомыслие.

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