Ежедневный гороскоп на понедельник 19 октября 2026 года

Пример нужно брать с понедельника. Никто его не любит, а ему на это наплевать. Он все равно пришел, побыл сколько нужно и ушел.

гороскоп на понедельник 19 октября

Луна сегодня

Гороскоп на 19 октября 2026: 9, 10 лунный день. Растущая Луна. Сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений. Луна находится в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня друзья и участники коллективов, скорее всего, будут настойчиво отстаивать свои взгляды. Тем не менее прислушайтесь к совету человека старше или опытнее вас: возможны неожиданные события, и его рекомендации могут оказаться полезными. Будьте готовы быстро подстраиваться под обстоятельства!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня не стоит спорить с теми, кто обладает властью: родителями, начальством, влиятельными людьми или полицией. Люди будут склонны давить на окружающих. Следите за банковским счётом, доходами и имуществом: неожиданное событие может повлиять на них. Не теряйте бдительности!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это день большой внутренней силы! У вас будут твёрдые взгляды на политику, религию, вопросы расовых отношений и путешествия, а также на медицинские и юридические темы. Благодаря поддержке друга и тому, что вы хорошо изучили вопрос, ваши слова прозвучат весомо и уверенно. Планы на поездки сегодня могут внезапно измениться.

Рак (21 июня — 22 июля)

Перепроверьте банковские реквизиты и всё, что связано с кредитами, ипотекой, совместным имуществом, наследством и налогами: возможны неожиданности. Происходящее может вызвать сильные эмоции. К счастью, человек, наделённый полномочиями, сможет взять ситуацию под контроль, предложив практичные решения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня возможен жаркий спор с партнёром или близким другом: каждый будет твёрдо стоять на своём. Кроме того, друг или участник коллектива может преподнести вам сюрприз. С Марсом в вашем знаке вы не собираетесь сидеть сложа руки и безропотно принимать всё происходящее. Вы обязательно отреагируете!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня возможны напряжённые разговоры о вашем здоровье, домашнем питомце или рабочих вопросах. Вы можете рассчитывать на финансовую помощь и практическую поддержку, однако человек, обладающий властью, способен вас удивить. Он может пойти вам навстречу — или, наоборот, затормозить ваши планы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родителям сегодня стоит быть особенно внимательными, чтобы уберечь детей от несчастных случаев. Планы на встречи и развлечения могут внезапно измениться. Возможно, вам также придётся принять у себя человека старше или опытнее вас из чувства долга. Солнце в вашем знаке придаёт вам силы и помогает сохранять самообладание.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня привычный домашний уклад может нарушиться. Проявите предусмотрительность и наполните холодильник: люди становятся довольнее, когда перед ними есть еда. Возможно, вам придётся уделить больше внимания пожилому родственнику. Поддержка со стороны — или её отсутствие — может стать неожиданностью. Сохраняйте спокойствие.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня внимательно следите за своими словами и действиями: день требует осторожности из-за риска несчастных случаев. Думайте, прежде чем говорить. Обязанностей, связанных с детьми, может стать больше. Зато у вас могут появиться по-настоящему блестящие идеи. Во всяком случае, будем на это надеяться!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня следите за деньгами и имуществом: неожиданное событие может на них повлиять. Это может коснуться и вашей работы. Хорошая новость: человек старше или опытнее вас способен дать полезный совет. В вашу жизнь возвращаются старые друзья и прежние связи с коллективами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, а поддержка строгого Сатурна добавляет вам энергии. Вы будете усердно работать, чтобы добиться желаемого. Однако планы на встречи и развлечения могут внезапно измениться. Родителям стоит быть особенно бдительными: для детей сегодня повышен риск несчастных случаев.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это беспокойный день. Вас может преследовать ощущение, будто вот-вот произойдёт что-то неприятное. Между тем в вашей жизни могут вновь появиться прежние возможности, связанные с издательским делом, высшим образованием или путешествиями. Не исключено и возобновление романтического интереса к человеку, который живёт далеко или принадлежит к другой культуре. Весьма любопытно!

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился актёр сэр Майкл Гэмбон (1940) и актёр Арарат Кещян (1978). Вы независимый, свободолюбивый человек с непростым характером. Вы умеете видеть красоту в простых вещах. Вы бесстрашны и при этом любите мир. В этом году ваши творческие способности, энтузиазм и жажда жизни достигают пика! Берегите внутреннюю радость и красоту. Позвольте себе немного расслабиться и перестать постоянно держать оборону. Получайте удовольствие от жизни, но помните о своих целях.

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