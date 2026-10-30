31.10.2026 00:59
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Зима включает полную мощность: Пришли сорокоградусные морозы
Зима включает полную мощность: Пришли сорокоградусные морозы
Небольшой, на севере умеренный снег, ветер умеренный, на юге, северо-востоке порывистый до 9-14 м/с, на побережье арктических районов западный ветер местами до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -23-28°, при прояснении -28-33°, в низинах северо-востока, на юге -33-38°, на северо-западе, севере -15-20°, днем -16-21°, при снеге -9-14°.
В Якутске небольшой снег, ветер переменный 1-5 м/c. Температура ночью -24-26°, днем -16-18°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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